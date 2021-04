Pénurie de matériaux dans le bâtiment en Mayenne : la fédération alerte

La Fédération Française du Bâtiment de la Mayenne alerte : une pénurie de matériaux, de bois, de métaux, met à mal les entreprises du bâtiment. Des retards dans les livraisons de chantiers qui pénalisent les clients et les professionnels. En cause, la Covid, mais pas seulement.

Vous en avez peut-être, vous-même, fait les frais, si vous avez des travaux en cours chez vous, les artisans du bâtiments sont en manque de matériaux. C'est vrai pour les particuliers mais aussi pour les entreprises ou les collectivités. Et pour les professionnels du bâtiment, cela provoque une véritable inquiétude. Leurs marges fondent comme neige au soleil, alors que les prix grimpent en flèche et ils risquent des pénalités de retard. D'où l'inquiétude de la Fédération Française du Bâtiment de la Mayenne.

Cause Covid, mais pas seulement

Si l'on prend le secteur du bois, le manque se fait nettement sentir. Là, la crise sanitaire n'y est pour rien. En cause, les Etats-Unis qui importent de grandes quantités de bois, qu'ils achetaient avant, au Canada, devenu moins intéressant pour eux. L'Europe, en début de post-Covid a, également, une forte demande. D'où les pénuries et les prix qui grimpent. Cela est vrai pour les métaux, en raison de la forte reprise économique en Chine. "C'est nouveau et inédit depuis plus de trente ans, explique le président de la Fédération Française du Bâtiment en Mayenne, beaucoup de corps de métiers sont touchés.

L'inquiétude des professionnels

Les conséquences pour les professionnels du bâtiment sont importantes. "Avec les prix qui flambent, les marges sont en train de diminuer considérablement" poursuit Christophe Marchand. Mais pas seulement. Avec la pénurie, des pénalités de retard, sur de gros marchés, "peuvent mettre à genoux certaines entreprises"

La Fédération de la Mayenne pousse un cri d'alerte

La Fédération du bâtiment de la Mayenne veut alerter ses clients. "Attention, dit Christophe Marchand, il est normal qu'il y ait des hausses de prix liées à la hausse des prix des matériaux. Il faut ajourner les risques de pénalités de retard, quand c'est justifié par les problèmes d'approvisionnement".