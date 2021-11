Pénurie de matières premières : dans les Vosges, les délais pour faire réparer sa chaudière s'allongent

Dans les Vosges comme ailleurs, les artisans-chauffagistes subissent eux aussi les pénuries de matières premières et doivent encaisser d'importants retards de leurs fournisseurs. On manque d'isolants, on manque de cartes électroniques. "C'est extrêmement long, témoigne Christophe Ferré artisan-chauffagiste à Epinal. C'est limite si on peut me donner un délai, en réalité. Mes fournisseurs me parlent de janvier, mais ils me disent que ce n'est même pas sûr."

"Plus de stock"

Ce manque de visibilité se répercute sur la clientèle. "J'arrive au bout de mon stock, et j'ai déjà dit à des clients que je ne pouvais pas leur faire de remplacement de chaudière," se désole Christophe Ferré. Alors que les températures se refroidissent, les particuliers concernés doivent se débrouiller. L'installation de radiateurs électriques peut être une solution de repli. Mais la facture risque d'être salée en raison de la hausse des prix de l'électricité. Ils devraient augmenter de 4% d'ici le mois de février.