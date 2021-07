Pénurie de matières premières : les entreprises tourangelles du BTP face à "une crise historique"

C'est du jamais vu dans le secteur du bâtiment. Les prix des matériaux s'envolent et les délais de livraison se sont considérablement rallongés, à cause d'une pénurie mondiale de matières premières. Les entreprises tourangelles tentent de faire face à cette crise inédite.

"Quand le bâtiment va, tout va". Le fameux adage ne semble plus si vrai en 2021. En Indre-et-Loire, les carnets de commande des entreprises du BTP sont remplis pour les prochains mois, et pourtant, rien ne va. Le secteur traverse l'une des pires crises de son histoire, à cause d'une pénurie mondiale de matières premières.

Des chantiers retardés ou arrêtés faute de matériaux

"Habituellement, on reçoit les matériaux courants commandés en 48h. Actuellement, c'est plus de deux mois, on devrait recevoir ceux commandés aujourd'hui fin septembre", raconte Guillaume Babarit. Le plombier/chauffagiste, à la tête d'une entreprise d'une quinzaine de salariés, est même confronté à certaines ruptures de stock. "Si vous voulez une nouvelle chaudière, je suis incapable de vous dire quand vous l'aurez".

Chaque pénurie ou retard de livraison met un grain de sable dans la chaîne du bâtiment. Car si un artisan est bloqué sur un chantier, les autres le sont aussi. Par exemple, pour un plancher, le gros œuvre fait appel aux plombiers et électriciens pour faire passer les câbles dedans. "Si ces corps de métiers sont en rupture, il est évident que le chantier sera arrêté", explique Pascal Roy, patron de l'entreprise Batiloire. Une situation pour l'instant minoritaire en Indre-et-Loire.

Une hausse exponentielle des prix

Autre conséquence de la pénurie de matières premières : l'envol des prix. "On n'a jamais vu des augmentations aussi fortes", remarque Stéphane Pouëssel, président départemental de la Fédération française du bâtiment (FFB37). Le bois est particulièrement touché, en plus que doublant en moins de six mois. "Et on nous annonce encore des hausses d'ici la fin de l'année", soupire Marcel Roullet, charpentier dans le Chinonais.

Avec des hausses aussi importantes et rapides, il est devenu presque impossible de faire des devis. "Les temps de validité des devis sont passés de deux mois à deux semaines". Avec le risque pour les entreprises de faire des chantiers à perte. "On est obligé d'étudier les chantiers au cas par cas pour être sûr d'être rentable", décrit l'entrepreneur. Si besoin, il envisage même de se retirer de certains projets et de mettre au chômage partiel ses salariés.

"On n'a aucune visibilité"

"On a aucune visibilité", s'inquiète Stéphane Pouëssel. "Pour les entreprises, il y a un risque de cessation d'activité. Et l'autre risque, encore plus important, ce sera de travailler à perte", estime le président de la FFB 37. Surtout que la crise est loin d'être terminée. Pour les professionnels, la situation devrait empirer dès septembre.

D'ailleurs, pour sauver le secteur du BTP et répartir les coûts sur toute la chaîne du bâtiment, la fédération départementale rencontre ce lundi les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux et les architectes. Une réunion de crise.