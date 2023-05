Pénurie de médicaments : "Je passe mes journées à lister les manquants", témoigne un pharmacien

Après le paracétamol, les antibiotiques ou encore les anti-épileptiques... la pénurie de médicaments ne s'arrange pas en France. Selon Sonia de La Provôté, la présidente de la commission sénatoriale d'enquête sur la pénurie de médicaments , "plus de 3.000 médicaments sont en situation de pénurie ".

Dans sa pharmacie du quartier du Conseil des XV à Strasbourg, Alain Boetsch constate que la situation ne s'améliore pas : "Cet hiver on a eu de gros problèmes d'approvisionnement en antibiotiques pour les enfants. On n'arrive pas non plus à avoir un anti-épileptique, même le milieu hospitalier est concerné".

Ces derniers mois, son métier a évolué : "Je passe pratiquement la moitié de mes journées à passer en revue les différents médicaments manquants, leurs génériques. Avec un peu de chance, on trouve une boîte par ci, une boîte par là. Mon boulot se résume désormais à ça. Ce n'est vraiment pas drôle d'exercer le métier de pharmacien en ce moment", résume le président du syndicat des pharmaciens du Bas-Rhin.

"Les prix des médicaments sont trop bas en France"

Face à lui des patients fatalistes comme Christian : "Je suis amené à prendre régulièrement des médicaments, je suis patient en espérant qu'il n'y ait pas de conséquences sur ma santé".

Quand au futur, Alain Boestch reste inquiet : "J'ai des doutes quand au fait que cela s'arrange rapidement. La plupart des molécules viennent de l'étranger, notamment d'Inde et de Chine. Ces pays font face à une explosion démographique et ils ont besoin de ces produits". Pour le pharmacien strasbourgeois, l'autre problème est celui du prix des médicaments, trop bas dans notre pays. "En France, on fait baisser les prix, les industriels préfèrent évidemment vendre à ceux qui achètent au meilleur prix. L'Allemagne a commencé à régler le problème en augmentant les prix de certains médicaments parce qu'ils se sont dit si on arrive au niveau de la France on aura plus rien non plus".

