Pénurie de moutarde : à Nantes, certains restaurateurs changent leurs recettes

La France connaît une pénurie importante de moutarde depuis plusieurs mois. Il est de plus en plus difficile d'en trouver dans les rayons des supermarchés et chez les grossistes qui vendent aux restaurateurs. Ceux que nous avons rencontrés, à Nantes, doivent s'adapter.

Une moutarde en sachet un peu particulière a d'ailleurs fait son apparition sur le comptoir du restaurant La Vache Nantaise, dans le centre-ville de Nantes. Elle est faite à base de graines jaunes, produites en Europe. Le problème c'est que les clients ne l'aiment pas : "Normalement je commande cinq cartons de sachets de moutarde à l'ancienne pour à peu près trois semaines. Là je ne commande que deux cartons de cette moutarde-ci, parce que presque personne n'en consomme" explique David, un des responsables. Cette moutarde-ci est plus douce, elle remplace la moutarde à l'ancienne faite à partir de graines brunes, qui est plus forte et plaît plus aux français. Mais cette dernière se fait très rare.

Sécheresse et pénurie

La principale raison est que le Canada, qui fournit 80 % des moutardiers français en graines brunes, a connu un été catastrophique l'an dernier à cause de la sécheresse. Et donc le manque se fait sentir dans les rayons des supermarchés français ainsi que chez les restaurateurs qui doivent se rationner ou changer leurs menus. Dans la cuisine de La Vache Nantaise on fait avec les stocks de moutarde à l'ancienne qui restent pour produire la sauce spéciale du restaurant, en revanche on utilise la moutarde "de moins bonne qualité" pour la salle.

Des quotas chez les grossistes

Au restaurant Le Square, près de la Cité des Congrès, Eddy, le patron, se fournit chez Metro. "On voit que les rayons [moutarde] sont vides", témoigne-t-il. Le grossiste pour les professionnels de la restauration a d'ailleurs adopté une signalétique dans ses entrepôts : "Il y a des messages et des consignes donnés aux acheteurs. On a le droit à un saut de mayonnaise, un saut d'huile... Ils rationnent, et ça fonctionne bien" ajoute Eddy.

Changement de recette

"Finalement les restos arrivent à faire des cartes qui tiennent la route", explique Eddy, optimiste. Le chef de son restaurant, Emmanuel, avait d'ailleurs anticipé la pénurie. Il commence déjà à changer ses recettes en utilisant du raifort, un légume racine cousin de la moutarde : "Pas le choix, pour tout ce qui est mayonnaise, vinaigrette, assaisonnements. Normalement je fais de la crème moutarde-basilic. Maintenant, c'est raifort-basilic. On a changé le nom sur les cartes pour que les gens soient au courant".

Et les clients vont devoir se faire à ces nouvelles saveurs, la pénurie devrait durer au moins jusqu'à l'année prochaine.