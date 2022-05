On vous explique la pénurie de moutarde dans les commerces grenoblois

Depuis environ deux semaines, plus de moutarde dans les rayons des commerces grenoblois. Cette tendance nationale va sans doute durer encore un peu. Quelles sont les causes de cette pénurie ?

Huile, farine et maintenant moutarde. De nombreux consommateurs se sont lancés dans une croisade pour trouver un pot de ce condiment, accusant le plus souvent les problèmes de stock dus à la guerre en Ukraine.

Mais si la Russie est en effet le deuxième producteur de moutarde au monde, c'est le Canada qui en est le premier exportateur. C'est donc au niveau du pays nord-américain que se pose le problème : "C'est à cause de la sécheresse de cet été, donc pas de récolte l'année dernière, et donc pas de graine de moutarde", explique Yseult, adjointe dans un supermarché de Grenoble.

Plus de stock

Depuis deux semaines, les rayons sont vides. "On a fait une commande, mais on attend encore, explique l'adjointe du magasin, elle était censée arriver mi-mai, alors elle ne devrait pas tarder maintenant." La moutarde est donc devenue une denrée rare, au grand dam des amateurs de vinaigrettes et de viandes : "J'ai fait trois magasins, témoigne une cliente, et il n'y a rien du tout. C'est partout pareil."

La pénurie ne devrait heureusement pas durer : la prochaine production de graine de moutarde sera récoltée en septembre prochain. "Donc la production derrière suivra", assure Yseult.

Les restaurateurs en difficulté

Si le gérant du Comptoir d'Hyppolite, restaurant spécialisé dans la viande, avait vu loin en commandant un pot de 5 kg de moutarde, ce n'est pas le cas de tous les restaurateurs. Slimani Mustapha, gérant de Fast n'Good a dû parcourir la ville pour en trouver : "J'ai fait plein de magasins, j'en ai pas trouvé, et en fin de compte, j'ai fait une petite épicerie et j'en ai trouvé. C'était un hasard."

Pour servir ses burgers, Slimani Mustapha propose de la moutarde, mais aussi de nombreuses autres sauces : mais là encore, elles peuvent manquer à l'appel. La sauce algérienne, incontournable dans les kebabs, est elle aussi composée de moutarde.

La solution : la moutarde de Bourgogne

La moutarde de Bourgogne, fait avec des grains français, semble avoir réchappé à la pénurie. Cependant, on n'en trouve pas partout et il s'agit d'un produit bénéficiant d'une Indication Géographique Protégée (IGP). "On la conseille à nos amis qui ne trouvent pas de moutarde en grande surface, explique une cliente, nous on l'achète dans une laiterie. On ne la trouve que dans des petites épiceries."