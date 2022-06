Les restaurateurs girondins peinent toujours à recruter à l'approche de la haute saison

À l'approche de l'arrivée des vacanciers, certains restaurateurs peinent toujours à recruter des saisonniers pour faire tourner leur établissement. Certains se retrouvent obligés de fermer davantage pour assurer le repos du personnel, et donc d'adapter leur activité.

Le bilan du mois de juin établi par Gironde tourisme pose le constat : "la pénurie de main d'œuvre devient plus aigüe avec le besoin en personnel saisonnier". Des difficultés de recrutement qui se sont amplifiées avec la crise sanitaire selon plusieurs restaurateurs. Certaines entreprises sont d'ailleurs obligées d'adapter leurs activités, ou de revoir "leurs conditions d’embauche (recrutements sans CV pour le groupe Accor) et/ou de travail (semaine de 4 jours pour le personnel des restaurants dans les sites du groupe Vacances Bleues)". À la fin du mois de juin, plus de 1200 postes en restauration étaient proposés sur Pôle emploi.

À Saint-Émilion, le restaurant "Les Délices du Roy" s'est retrouvé sans chef cuisinier au mois de novembre. Pour en retrouver un nouveau, il aura fallu 7 mois au patron, Pierre Choukroun. Pour rouvrir, il devra quand même remettre son tablier, parce qu'il n'a pas réussi à trouver de commis de cuisine. Il y a bien des candidats "mais soit ils ne viennent pas, soit ils acceptent l'emploi puis ne donnent plus de nouvelle. Pourquoi ? Je n'en sais rien". Face à la hausse de la demande dans le secteur, il est même difficile de conserver ses employés pour Romain Bailly, chef du "Restau Poulette" au marché des Capucins. "Les salariés ont le luxe de pouvoir choisir où ils souhaitent travailler, et où les conditions leur semblent les plus favorables. Parfois ils sont même démarchés par d'autres restaurateurs".