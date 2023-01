Pénurie de pièces, inflation, problèmes de transport, le marché de l'automobile recule en Mayenne

Le nombre de voitures vendues n'a jamais été aussi bas depuis 50 ans. Après une année 2020 catastrophique avec des concessions fermées, le secteur n'avait pas rebondi en 2021 et il a encore chuté en 2022, avec 7,8 % d'immatriculation de moins que l'année précédente. Les constructeurs manquent notamment de semi-conducteurs, des petites pièces électroniques qui servent à construire les GPS et les lève-vitres par exemple.

"On a eu une forte diminution des livraisons de véhicules neufs, explique Fabrice Segura, le directeur de la concession Peugeot à Mayenne, les prix ont fortement augmenté, les moyens commerciaux ont fortement diminué, donc cela fait un écart important pour les clients. Et aujourd'hui, toute l'inflation qu'on connaît sur tous les produits fait que les clients ont tendance à réduire un petit peu leurs achats sur les véhicules."

Beaucoup veulent prolonger la durée de vie de leur voiture. "On a une forte demande au niveau de la [prévence] pour tout ce qui est entretien, révision, réparation."

2023, l'année du rebond ?

L'année qui s'ouvre pourrait permettre au marché de se relancer. "Nos constructeurs ont tendance à dire que les semi-conducteurs ont tendance à revenir un petit peu. Donc on va avoir une production qui va être un peu plus soutenue que l'année dernière et puis on espère que la logistique va s'améliorer aussi, de façon à ne pas augmenter les délais."