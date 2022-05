Pénurie de saisonniers : la moitié des postes dans le Nord et le Pas-de-Calais ne sont pas pourvus

Les restaurateurs retrouvent enfin leurs clients. Avec le soleil et les vacances de Pâques dans notre zone, les terrasses sont à nouveau remplies. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, la saison redémarre sans restriction, et les grands évènements touristiques sont de retour, comme les rencontres internationale du cerfs volants de Berck du 23 avril au 1er mai dernier. Mais les professionnels peinent à trouver les bras pour gérer l'affluence. Dans les Hauts-de-France, seule la moitié des 16 000 postes est pourvue pour l'instant.

Services en moins et débrouille

Dans son restaurant du Vieux Lille, Stéphanie Wallaert termine son service épuisée. Faute de trouver un cuisinier, elle a dû improviser : "Je me remonte les manches, rigole-t-elle. Cela fait 32 ans qu'on est installés ici, et là depuis 15 jours pour la première fois, c'est moins qui me met en cuisine. Cela n'était jamais arrivé !"

L'équipe tourne d'habitude à 13 personnes. Ils ne sont actuellement plus que 7, pour faire face au grand retour des clients. "On est obligés de faire attendre les clients, ou alors de carrément les refuser, raconte Stéphanie Wallaert. C'est ça qui est terrible, alors qu'on est restés fermés tous ces mois, qu'on a eu du mal à la réouverture, et qu'on commence tout juste à respirer à nouveau." La patronne a dû supprimer les services du dimanche soir et du mardi soir, faute de personnel.

Pénurie plus visible

Pour trouver des bras, de plus en plus de restaurateurs passent par des agences d'intérim spécialisées. Comme Adaptel, à Lille, où le téléphone de Julien Bardarille n'arrête pas de sonner : "On croule sous les demandes de nos clients actuels, et on a beaucoup de mal à leur apporter satisfaction", regrette-il, tout en reconnaissant que la crise lui a permis de gagner de nouveaux clients.

La faute à un vivier de personnel qui s'est vidé pendant la période de restriction sanitaire et qui n'a pas été reconstitué. Et pour Julien Bardarille, c'est surtout la fin des restrictions qui met en lumière la pénurie : "Plus on avance, plus on se rend compte de la pénurie de personnel. Parce qu'il n'y a pas moins de personnel qu'il y a trois mois, mais l'activité reprend, et c'est là qu'on se rend compte de l'ampleur du problème."

Du côté de l'union des métier de la restauration et de l'hôtellerie (UMIH) des Hauts-de-France, on craint donc le pire pour cet été : "D'un côté, on est très contents parce qu'on sent que le public a envie de sortir et de fréquenter nos restaurants, résume Maxime Tonnoir, délégué général de l'UMIH des Hauts-de-France. Mais de l'autre, on est très inquiets, parce qu'on n'a pas assez de bras pour accueillir tout le monde." La moitié des 9.000 postes de serveurs et cuisiniers du Nord et du Pas-de-Calais ne sont pas pourvus en ce moment.