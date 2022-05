Pénurie de saisonniers sur le bassin d'Arcachon : Geneviève, 79 ans, contrainte de faire la plonge

En raison du manque de personnel, le restaurant de fruits de mer et de poissons "Chez Geneviève", situé à l'entrée du port d'Audenge, sur le bassin d'Arcachon, a été contraint de fermer ses portes dimanche. Le patron Alexis Demay, qui s'est associé à sa mère Geneviève en 2006, doit aujourd'hui être au four et au moulin pour faire tourner son affaire : en cuisine, comme au service. Geneviève, qui a ouvert le restaurant en 1974, met le couvert, sert les apéritifs, et fait la plonge, à bientôt 80 ans.

"Avant le covid, c'était compliqué de trouver du personnel en restauration. Mais depuis le covid, c'est juste l'enfer", se lamente Alexis Demay. Pour trouver la perle rare, il installe depuis quelques jours un grand tableau noir à l'entrée de son établissement. Les rémunérations proposées sont de 2000€ nets/mois pour un serveur ou un aide cuisinier. Le restaurant a besoin d'un minimum de 6 personnes pour être efficace au pic de la saison touristique.

C'est un appel à l'aide que je lance

Malgré cet affichage, et un certain nombre de relais sur les réseaux sociaux, cela ne se bouscule toujours pas au portillon. "On devait avoir quelqu'un à l'essai aujourd'hui, mais il n'est pas venu", confie Alexis Demay. "Ce week-end, j'ai de nouveau quelqu'un de prévu, mais qui sait si on ne va pas de nouveau me faire faux bond ?" Avoir recours à sa mère comme il le fait, "ce n'est pas viable. C'est des bouts de ficelle..." Geneviève, elle, souligne qu'elle "ne peut plus physiquement. Il faut que je me ménage !" "Il me faut une vraie équipe pour affronter l'été. C'est un appel à l'aide que je lance !", reprend Alexis Demay.

Le restaurant affiche la couleur et les émoluments proposés sur tableau noir à l'entrée © Radio France - Arthur Fradin

Si le métier attire moins, c'est le logement sur le bassin d'Arcachon qui pose principalement souci pour trouver des saisonniers... Contrairement à certains de ses confrères, qui vont jusqu'à acheter des mobil-homes dans des campings, Alexis n'a pas la trésorerie suffisante pour héberger des employés. Comme lui, plusieurs restaurateurs regrettent le manque d'action des mairies, qui ne proposent pas de solutions de logement bon marché pour les saisonniers.

S'il ne trouve pas rapidement d'employés, Alexis Demay pourrait de nouveau baisser le rideau dans les prochains jours. Au grand dam de sa mère, très attachée à son restaurant, et de la clientèle. Serge, un audengeois venu avec ses parents, et qui mange ici depuis toujours, parle d'un restaurant "pilier d'Audenge, célèbre pour ses anguilles à la persillade ! Il ne peut pas fermer : c'est notre point de rendez-vous ! Si des serveurs hésitent à venir, le port d'Audenge est juste à côté, les baigneurs peuvent se baigner la journée à la piscine (une immense piscine d'eau salée est présente devant le restaurant), après ils viennent travailler, c'est super ! "

Alexis Demay dit aujourd'hui être prêt à accepter toutes les candidatures, y compris profils inexpérimentés. A condition de pouvoir les former maintenant, car dès que la saison touristique commence à battre son plein, le temps pour former un employé n'est évidemment pas le même.

Téléphone restaurant "Chez Geneviève" Audenge : 05 56 26 81 05