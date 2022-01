Rennes : tous les salariés de l'usine Stellantis reprennent le travail, après la pénurie de semi-conducteurs

"C'est une très bonne nouvelle pour ce début de 2022 !", se réjouit David Ruellan, secrétaire du SIA, le deuxième syndicat du site automobile de la Janais. Faute de semi-conducteurs, la deuxième équipe de l'usine Stellantis, à Rennes, était au chômage partiel, en alternance avec la première équipe depuis le mois de septembre. La direction vient d'annoncer le retour de tous les salariés en CDI d'ici la deuxième semaine du mois de février dans le secteur de la production.

Des salariés, partis à Caen ou à Poissy, vont revenir à Rennes

Le site va donc passer d'environ 200 à 400 véhicules produits quotidiennement. Mais, pour le syndicaliste, la santé des salariés va surtout s'améliorer alors que la fatigue se fait sentir. "On était passé à une seule équipe qui travaillait le matin, il y avait des inconvénients, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est en alternance, le matin et l'après-midi." Certains salariés en CDI avaient dû rejoindre d'autres sites Stellantis, comme Poissy et Caen, "parce qu'ils avaient besoin absolument de maintenir un niveau de salaire. Avec cette montée de la deuxième équipe, les salariés rennais qui étaient prêtés vont pouvoir revenir sur le site de Rennes et, là aussi, ça va permettre une gestion salariale un peu plus constante."

Une nouvelle voiture électrique en production dans deux ans

"Maintenant, on espère que cette équipe sera pérennisée." Le site de la Janais se prépare à produire une nouvelle voiture électrique, la CR3, d'ici 2024 selon le syndicat. La crise des semi-conducteurs semble s'être calmée depuis le début du mois de janvier. "Il faut profiter de ça pour pouvoir rebondir et repartir de l'avant. Ce qu'on veut, c'est que le site de Rennes continue à produire, à deux équipes, mais même plus si c'est possible, en fonction des demandes des clients, pour qu'on puisse avoir une bonne vision jusqu'à l'arrivée du nouveau véhicule, dans deux ans", explique David Ruellan, qui ajoute que 180 intérimaires vont être recrutés pour compléter le manque d'effectifs liés à la création de la deuxième équipe. Le site produit déjà la Citroën C5 Aircross et la Peugeot 5008.