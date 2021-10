Pénurie de semi-conducteurs : arrêt de deux lignes de production d'acier à ArcelorMittal Florange

ArcelorMittal Florange à son tour touché par la crise des semi-conducteurs. La direction l'a annoncé ce mardi aux salariés, l'usine sidérurgique de la vallée de la Fensch va arrêter deux lignes de production d'acier galvanisé pour l'industrie automobile : les usines de voitures tournent au ralenti à cause de la pénurie de ces puces électroniques. Arcelor est touché par ricochet, explique Lionel Buriello, secrétaire CGT : "les équipementiers et les lignes de production automobile sont dépendantes de ces composants, qui proviennent de Chine, et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'approvisionner. Dès lors, l'effet domino fait que le marché de l'acier automobile est impacté."

Pas de recours au chômage partiel

"Rien de catastrophique, que du court terme a priori", mais la direction d'ArcelorMittal Florange a donc décidé de stopper, chacune à leur tour, la ligne Galsa 1, sur le site de Sainte-Agathe, du 28 octobre jusqu'au 7 novembre, et la ligne Galsa 2, inaugurée il y a un peu plus d'un mois, du 8 au 15 novembre puis du 18 au 22. Il n'y aura pas de recours au chômage partiel jusqu'à la fin de l'année, la direction l'a promis : les salariés concernés sont invités à poser les congés qu'il leur reste, et il y aura aussi des opérations de maintenance, de la formation, voire du détachement sur d'autres lignes de production.

Des formations, de la maintenance, et un virage temporaire vers les autres lignes de production ?

Les salariés volontaires pourraient par exemple bifurquer temporairement sur le secteur "Packaging", explique Julien Walterspieler, secrétaire CFDT : "Ce secteur tourne à plein régime. Il produit de l'acier pour des boîtes de conserve ou des canettes de soda, et depuis mars 2020, il n'y a jamais eu autant de commandes dans ce secteur-là. Aujourd'hui, il faut 'profiter' de ce moment de baisse d'activité dans le secteur automobile fragilisé pour renforcer le packaging et améliorer les formations et les compétences."

Il faudrait se poser la question de relocaliser des produits qui deviennent de première nécessité. Les puces électroniques sont partout." - Lionel Buriello, secrétaire CGT

Reste que Florange n'est pas la première usine en Lorraine ou même en France impactée par la crise des semi-conducteurs. En Meurthe-et-Moselle, l'usine SOVAB de Batilly a arrêté toute la semaine dernière ses chaînes de fabrication du Renault Master. Pour Lionel Buriello, la France doit réagir et investir dans ses outils industriels : "encore une fois, nous sommes dépendants de produits venant de Chine, et dans une crise comme celle-ci, ce sont les producteurs européens qui sont impactés. Il faudrait se poser la question de relocaliser des produits qui deviennent de première nécessité. Les puces électroniques sont partout, dans nos téléphones, dans notre électroménager, et donc, dans nos voitures."