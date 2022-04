Pénurie de semi-conducteurs : l'usine Renault du Mans ne pourra pas fonctionner à plein la semaine prochaine

Difficile d'avoir une visibilité à plus d'une semaine pour l'usine Renault du Mans. En raison de la pénurie de semi-conducteurs qui pénalise les sites pour lesquels l'entreprise sarthoise fabrique les châssis, l'usine du Mans va de nouveau fonctionner en pointillés sur une partie de ses lignes lors de la semaine du 2 mai, après une semaine d'arrêt quasi complet du 19 au 24 avril.

Une centaine de salariés concernés

Selon le syndicat CFE-CGC, joint par France Bleu Maine, c'est la conséquence de la baisse d'activité des usines Renault de Douai, spécialisée dans les véhicules électriques, et de Maubeuge, qui fabrique le Kangoo. Au total, sur les 1800 salariés du Mans, une centaine de personnes sont concernées et vont travailler de manière morcelée sur la semaine. Ces journées non travaillées entrent dans le dispositif co-financé par l'Etat et l'Unedic d'activité partielle de longue durée (APLD), qui prévoit que les salariés posent une journée de congé pour une semaine d'activité partielle.

Le plan de charge est revu chaque semaine pour s'adapter aux fluctuations de l'activité des sites du groupe. Un nouveau comité social et économique (CSE) est programmé le jeudi 5 mai.