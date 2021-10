Pénurie de semi-conducteurs : l'usine Renault Sovab à Batilly à l'arrêt

Les ouvriers des chaines de montage des utilitaires Renault Master de la SOVAB à Batilly sont au repos forcé. Jeudi 14 octobre, la direction du site meurthe-et-mosellan a annoncé lors d'un CSE extraordinaire l'arrêt de la production des véhicules pour une semaine. La faute à la pénurie mondiale de composants électroniques qui impacte particulièrement le secteur automobile, et donc la marque au losange qui emploie quelques 2.700 personnes dans son usine lorraine.

à lire aussi La sous-traitance automobile en Lorraine en difficulté

Composants indispensables au démarrage

"On sait qu'on vit au jour le jour avec les composants électronique" confie Dominique Leclaire, délégué Sud Automobile à la SOVAB pour qui cette annonce n'était donc qu'une demi-surprise : "on s'y attendait, mais pas une semaine complète." Une situation paradoxale alors que le carnet de commande est plein dans cette usine qui a assemblé 129 000 véhicules en 2020. Les semi-conducteurs qui manquent servent au démarrage de véhicules, "donc on ne peut pas les sortir des chaînes" poursuit Dominique Leclaire alors que la SOVAB avait été relativement épargnée jusqu'à présent.

Salaires maintenus à 100%

Les salariés concernés conservent 100% de leur salaire, grâce à un accord d'entreprise qui prévoit également le prélèvement d'une journée de RTT pour cinq jours de chômage partiel. Problème, si la crise venait à durer, certains salariés pourraient de plus disposer d'assez de jours de congés. Les syndicats s'inquiètent également du sort des intérimaires qui ne bénéficient pas d'un régime aussi favorable.