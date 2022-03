Pénurie de travailleurs saisonniers à Arcachon

Sur le Bassin d'Arcachon on a besoin de bras pour la saison estivale. Les professionnels du tourisme se plaignent du manque de main d'oeuvre saisonnière. Où sont passés les cuisiniers, serveurs et autres agents d'entretien ? Entretien avec Lucie Picard, de l'agence d'Intérim Côte Ouest.

France Bleu Gironde : Comment expliquez-vous ce problème de recrutement des saisonniers cette année sur le Bassin d'Arcachon ?

Lucie Picard : C'est effectivement un problème que nous avons identifié dès l'an passé. Tout d'abord, il y a la question récurrente du logement qui est rare et cher. C'est un réel frein au recrutement. Cette année encore, nous avons très peu de postes saisonniers logés à proposer. C'est la première difficulté. Mais il y a aussi l'exigence de certains employeurs face au manque de compétences et d'expérience de certains candidats, qui peut-être un frein. Alors qu'aujourd'hui, on constate que c'est surtout la motivation et le savoir être qui est important.

Les cuisiniers et les serveurs expérimentés auraient déserté le secteur pendant la crise du covid ?

Je pense qu'effectivement il y a une prise de conscience qui remonte à la crise sanitaire et à la fermeture des restaurants pendant de longs mois. Certains salariés se sont reconvertis dans d'autres secteurs d'activité. Donc effectivement, aujourd'hui, ce sont de nouveaux profils sans forcément d'expérience dans la restauration, qui sont attirés par ces postes là. On conseille fortement aux entreprises de faire comme la plupart de nos clients, c'est-à-dire d'anticiper au maximum. Par exemple, chez Côte Ouest - job saisonnier, nous avons des demandes depuis février et cela nous permet de faire un réel travail de fond en vue du recrutement.

Recevez-vous des appels de professionnels affolés de ne pas avoir encore recruté leurs saisonniers ?

Oui beaucoup d'entreprises, notamment en hôtellerie et restauration, sont en alerte et en recherche urgente de personnel. Cela concerne les serveurs, agents d'entretien, commis de cuisine, réceptionnistes. On prospecte aussi dans d'autres secteurs en tension, que ce soit agents d'entretien des espaces verts, mais également employés de manège ou ouvriers agricole saisonniers. Il y a énormément de demandes. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser la porte, postuler sur notre site Internet ou simplement venir pour une candidature spontanée.