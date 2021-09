Pénurie de vélos : "il ne faut pas s'attendre à tout avoir en magasin à l'instant T"

Les difficultés d'approvisionnement en matière premières provoquent une pénurie de vélos. Pour certains modèles, le délai de livraison peut durer jusqu'à un an.

"Tous les vélos sont touchés, du vélo enfant au VTT". Depuis plusieurs mois, Christophe Paulvé, le gérant des deux magasins Mondovélo au Mans ne travaille plus comme avant. "Les commerciaux nous proposent un quotas de vélos pour l'année et on ne peut pas aller au-dessus. Aujourd'hui il nous faudrait 20% de vélos supplémentaires pour répondre à la demande."

"On a perdu 10 à 15% de nos marges"

La pénurie a aussi des conséquences concrètes sur les caisses de l'entreprise : "de zéro on est passés à trente euros de frais de port par vélos, regrette Christophe Paulvé. On a perdu entre 10 et 15% de nos marges."

Des vélos bloqués à l'atelier

Côté réparation, la situation n'est pas meilleure "il y a des vélos qui sont bloqués à l'atelier, par manque de pièce. Cela peut durer un ou trois mois, selon les pièces."

Si vous souhaitez un vélo, un conseil : anticipez ! "On a les vélos, il faut juste être patients. Le client qui veut un vélo électrique pour ses vacances de printemps ne devrait pas s'y prendre deux semaines à l'avance mais plutôt le commander quelques mois avant", insiste Christophe Paulvé.