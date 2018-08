Il reste 1600 postes de vendangeurs à pourvoir dans le département. En cause des vendanges précoces, une rentrée avancée pour les étudiants et un taux de chômage trop faible autour de Beaune.

Côte-d'Or, France

L’agence Pôle Emploi de Beaune est en effervescence depuis le début du mois de juillet, il lui faut encore trouver 1600 candidats pour assurer les vendanges qui vont commencer exceptionnellement fin août suite à cet été caniculaire.

« Il y a quelques jours nous étions encore à 1850 postes vacants ! », Nathalie Mazué, conseillère auprès des employeurs au Pôle Emploi de Beaune

L’agence a même recruté un agent spécialement pour traiter ce dossier pour depuis le mois de juillet. Un investissement qui a porté ses fruits « Il y a quelques jours nous étions encore à 1850 postes vacants, tempère Nathalie Mazué, conseillère auprès des employeurs au Pôle Emploi de Beaune, mais cet année c’est particulièrement difficile de trouver des candidats.

En cause, les vendanges qui sont en avance du fait d’un printemps doux et de la chaleur de cet été, mais aussi la rentrée des étudiants qui est plus précoce qu’il y a quelques années. Un autre facteur propre au secteur est que le taux de chômage dans le bassin de Beaune est proche du plein emploi (environ 5%).

Mais ce qui explique surtout cette situation selon Nathalie Mazué,c’est le manque d’hébergement proposés par les domaines. « Certains domaines organisent des navettes en car, par exemple dans le Val de Saône, mais les gens qui voudraient venir de plus loin sont dans l’embarras ». Depuis l’hiver 2015, la directive qui permettait aux domaines de contourner la législation sur la taille de l’hébergement (au moins 9 mètres carrés par personne) a été modifiée, les domaines doivent renouveler leur demande chaque année sans être assurés d’une autorisation.

A Monthélie près de Meursault, les vignerons ont donc testé tous les moyens disponibles. Eric Boussey passe par exemple par un prestataire qui lui amène chaque matin 25 vendangeurs aux pieds de ses vignes, ça lui coûte 4000 euros par hectare. D’autres passent par les réseaux sociaux, voire même les sites de service entre particuliers comme Le Bon Coin ou Vivastreet.