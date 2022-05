Pénurie de verre : une entreprise de Dordogne manque de bouteilles pour les vins du Bergeracois

A cause de la guerre en Ukraine et de la hausse du prix de l'essence, il y a une pénurie de verre. Le plus gros embouteilleur de Dordogne, Unidor, envisage d'arrêter temporairement sa production ou de changer la couleur des bouteilles.

"On a une visibilité à quinze jours seulement." Jean-Marc Fontaine, le directeur général d'Unidor, plus gros embouteilleur de Dordogne installé à Saint-Laurent-des-Vignes, fait face à une importante pénurie de bouteille en verre. L'entreprise embouteille chaque année 15 millions de bouteilles. Depuis la guerre en Ukraine et la hausse des prix du carburant, la production a largement baissé et les délais de livraison s'allongent. "C'est très compliqué, les délais atteignent parfois deux ou trois mois", explique-t-il au micro de France Bleu Périgord ce vendredi matin dans la Nouvelle éco.Les bouteilles blanches, notamment utilisées pour le Monbazillac, sont les plus touchées par cette pénurie.

La situation s'explique en partie par la guerre en Ukraine. L'usine d'un des plus gros fournisseurs européens a été touchée par un bombardement. Il y a aussi eu d'importantes grèves en Espagne : des chauffeurs de camions ont arrêté les livraisons et bloqué les routes pour protester contre l'explosion des prix du carburant. "J'ai des confrères qui ont dû arrêter leur production pendant deux ou trois jours pour faire face à cette pénurie, poursuit Jean-Marc Fontaine. On peut aussi demander à nos clients de changer de format ou de couleur de bouteilles mais c'est compliqué."

Le coût de la bouteille en verre en hausse de 40%

Cette pénurie provoque une tension sur les prix. Les bouteilles en verre coûtent "jusqu'à 40% plus cher qu'habituellement". Ce qui représente une hausse de 10 centimes d'euros sur chaque bouteille. La hausse des prix du carburant augmente aussi mathématiquement les dépenses car l'énergie représente 40% du coût de production. "On va être obligés d'augmenter nos prix pour tous nos clients, la grande distribution et les cavistes", assure le directeur général d'Unidor. Une hausse qu'il estime à 3 ou 4%.