Pénurie des conducteurs de car scolaire : inquiétude sur la rentrée scolaire

Le secteur des chauffeurs de cars scolaires connaît une pénurie de candidats,. Le métier de chauffeur de car scolaire, souvent à temps partiel, n’attire plus. Et le secteur commence à s’inquiéter pour la rentrée malgré les formations mises en place par la Région Occitanie.

Pourra-t-on faire accompagner son enfant à l’école en transport scolaire l’année prochaine ? En France, on estime qu’il manquera à la rentrée scolaire entre 7.000 et 8.000 conducteurs. Et notre Région est particulièrement touchée avec un manque d’au-moins 550 chauffeurs de car scolaire en Occitanie.

Poste occupés par des retraités

Cette situation s’explique par le fait que le métier a longtemps été un métier de “reconversion”. Ce sont souvent des retraités qui effectuaient les transports scolaires, le matin et le soir pour compléter leurs revenus. Autre raison, plus récente et commune à beaucoup de métiers, la crise du Covid-19 qui a fortement impacté la profession. Privés des transports touristiques et de longues distances, des conducteurs ont préféré arrêter pour partir vers d’autres secteurs.

Mais surtout, le métier n’attire pas les jeunes, puisque les entreprises proposent au départ peu de temps complets. Et c’est le souci que rencontre Rémi Chauchard, il dirige l’entreprise Autocar Chauchard qui emploie 130 personnes sur les sites de Rodez, Blagnac, Bessière, Carbonne et Lézignan-Corbières. Un patron conscient que son métier a beaucoup de mal à attirer les jeunes. "On propose beaucoup de temps partiels. On avait des profils de conducteurs retraités qui avaient notamment tous passé leurs permis à l'armée, lors du service militaire obligatoire et qui, en fin de carrière, faisaient du temps partiel ou quelques heures lors de leur retraite. Cette génération-là est en train de partir. Et puis depuis quatre ou cinq ans donc, on n'a plus ce réservoir-là. Et du coup les jeunes retraités aujourd'hui ne sont pas formés avec le permis transports en commun."

C'est compliqué pour donner que des temps complets à tous nos conducteurs.

La Région a lancé des formations et des campagnes de recrutement, mais le patron ruthénois, ne se fait pas beaucoup d’illusion. "C'est du personnel qui sera formé pour la prochaine rentrée scolaire, voire la prochaine saison printemps l'année prochaine. Puis c'est surtout que c'est des personnels qui des fois est jeune et qui ne peut pas forcément vivre avec seulement un temps partiel. C'est compliqué pour donner que des temps complets à tous nos conducteurs."

Et puisqu’il manque environ 10 % de son personnel pour être confortable, Rémi Chauchard fait comme il peut. "On fait appel à des personnes qui avaient décidé d'arrêter au coup par coup. On rappelle ceux qui ont toujours leur permis valide. Ou alors on utilise tous nos effectifs, que ce soit la direction, les commerciaux, les comptables, les exploitants, les mécaniciens, tous ceux qui ont le permis ou qui peuvent conduire compensent le manque d'effectif. Notre problème, c'est aussi que nous a besoin de tout le monde en même temps, aux mêmes horaires. Aux heures de service scolaire. Et par contre en une journée on n'a pas forcément besoin de tout le monde un jour, des horaires, pas de demande donc. C'est pour cela que sur l'année, ça crée souvent des temps partiels."

La Région organise des formations pour passer le permis D depuis le mois de janvier. Et Bernard conseille à tous les jeunes retraités de se lancer. Lui adore cette activité qu’il exerce depuis deux ans dans une société de transport à Albi et aux alentours.

Le salaire médian des conducteurs de bus c’est 1600 euros pour un temps complet environ. Avec une rémunération entre 10, 85 et 11 euros de l’heure. Un métier nécessaire, chaque jour, plus de 170.000 élèves se rendent à l’école, au collège ou au lycée gratuitement grâce au service de transport de la Région Lio.