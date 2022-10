"Les gens sont devenus fous" : le regard incompréhensif des Périgourdins face à la pénurie de carburant

La pénurie de carburant est dans l'esprit de tous, en plus de voir les longues files de véhicules faisant la queue pour accéder aux pompes, sur les réseaux sociaux. Les stations services les plus touchées sont celles de la marque Total. En cause notamment : la réduction supplémentaire de 20 centimes par litre. Les salariés des raffineries de TotalEnergies et ExxonMobil font également grève pour augmenter les salaires. En Dordogne, les Périgourdins regardent la folie de l'effervescence à la pompe d'un œil incompréhensif.

ⓘ Publicité

À l'image de Quentin. Pour ce jeune de 19 ans, cette pénurie relève surtout de la bêtise des Français :

Tout est fermé donc les gens sont devenus un peu fous. Ils font des kilomètres de queue juste pour aller faire un plein. Surtout, ça a baissé de très peu par rapport à avant. Les gens se ruent dessus comme des animaux. Ils sont avec leur bidon et leur essence, ils viennent carrément en famille faire des pleins. C'est un peu bête et méchant.

Pas de chasse à la station essence la moins chère

En Dordogne, quelques stations Total sont en effet à sec, mais les longues queues de voitures sont plutôt rares devant les pompes. Les Périgourdins ne sont en tout cas pas prêts à faire la chasse, à tout prix, à l'essence la moins chère du département. "Les prix ne varient pas non plus d'un euro d'une station à une autre, avance Arnaud, informaticien de 48 ans. Ce serait donc idiot de faire 50 km pour gagner 10 centimes."

Marie-Josée est jeune retraitée et est attentive à ses dépenses, y compris à la pompe, "comme tout le monde", préfère-t-elle s'en amuser. Mais elle s'est fixée certaines limites : 10 km maximum pour se rendre à une station essence proposant des prix plus avantageux.

Il faut aussi avoir la sagesse de ne pas faire 50 km. Si on perd de l'essence au lieu d'en gagner, ce n'est pas la peine.

Une facture salée

Yann, 25 ans, est du même avis. Lui aussi n'a pas pu passer à côté de l'envolée des prix de l'énergie. Il fait régulièrement le plein de plusieurs véhicules pour son entreprise de pompes funèbres. La facture a pu atteindre les 70 euros pour un plein de carburant, il essaie de la maintenir à une cinquantaine d'euros. Il précise néanmoins : "S'il faut faire 40 minutes de route pour faire le plein et gaspiller juste après pour repartir chez soi, autant payer un peu plus."

Pour tout de même alléger la facture, certains Périgourdins envisagent de réduire leurs trajets ou pensent au covoiturage. Le but : faire des économies avant que le budget essence ne vienne entamer celui des loisirs en famille.