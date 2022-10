Pénuries de carburant : que changent les réquisitions décidées par le gouvernement ?

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mardi des mesures de réquisition pour débloquer les dépôts de carburants du groupe Esso-ExxonMobil , où la grève pour les salaires a été reconduite mardi, tout comme à TotalEnergies. "J'ai demandé aux préfets d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise", a déclaré la cheffe du gouvernement lors des questions au gouvernement. Dénonçant une décision "illégale", la CGT a fait part de son intention de "saisir la justice en référé" dès que les arrêtés seront publiés. En quoi consistent les réquisitions ? Quelles conséquences cette annonce peut-elle avoir ? France Bleu fait le point.

Réquisitionner est-il légal ?

La possibilité de faire des réquisitions est strictement encadrée par le Code de la défense et par le Code général des collectivités territoriales. Lorsqu'il estime qu'une grève menace de façon urgente l'ordre public, la sécurité ou les besoins de la nation, le gouvernement peut réquisitionner des salariés grévistes, c'est à dire exiger qu'une partie d'entre eux reprennent le travail. "C'est le cas ici car les services d'urgence, les infirmiers ne peuvent plus se déplacer, les transports scolaires ne peuvent plus être assurés", estime Me Nathalie Nailler, avocate en droit du travail au barreau de Caen. Elle évoque également le risque "d'accidents de voiture" à cause des files de véhicules qui attendent à la pompe, comme c'est arrivé lundi dans le Nord .

Ce sont deux "intérêts d'égale valeur" qui "se télescopent", analyse l'avocate : le "droit de grève à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et la continuité des services publics". Mais "l'Etat peut tout à fait demander des réquisitions".

Cependant, le décret doit être très précis sur la "nature des prestations, leur durée et leurs modalités", prévient-elle. Ces réquisitions doivent être très encadrées, sans quoi le juge des référés peut casser le décret. Le juge vérifie que ces mesures sont limitées dans le temps et limitées dans le nombre de personnels réquisitionnés, une "fraction de l'effectif total" strictement nécessaire. L'idée n'est pas de "restaurer le service" en totalité mais d'instaurer un service minimum. L'arrêté peut être annulé si par exemple la quasi-totalité du personnel est réquisitionné. "C'est déjà arrivé dans le passé chez Total", en 2010 à la raffinerie de Grandpuits. Outre le juge des référés, le conseil d'Etat peut également être saisi.

Les salariés réquisitionnés ont obligation d'obéir, ajoute Me Nathalie Nailler. Un refus constituerait un délit, qui peut être punis : jusqu'à six mois d'emprisonnement et 10.000 euros d'amende.

Les stations-service vont-elles être réapprovisionnées ?

Oui, selon Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières (UFIP Énergies et Mobilités), invité de franceinfo ce mardi. "Le produit est là. Les activités d'expédition des produits finis pétroliers vers les clients et les stations-service ont été suspendues mais elles peuvent reprendre dans le cadre d'une réquisition" a-t-il expliqué.

Les personnels concernés par la décision gouvernementale sont les opérateurs qui ouvrent les vannes et les cuves des deux dépôts Esso visés - Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) - sont pleines actuellement. Lorsque les arrêtés préfectoraux seront publiés, les camions citerne pourront donc à nouveau charger de l'essence et du gazole et les acheminer vers les stations, partout en France.

Toutefois, le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Comme évoqué par Me Nathalie Nailler plus haut, les réquisitions ne permettront qu'un "service minimum". Par ailleurs, la grève se poursuit dans les raffineries dont le personnel n'est pas concerné par les réquisitions. "Les deux raffineries d'Esso qui sont actuellement arrêtées représentent à peu près un tiers la production française", d'après Olivier Gantois. Si la France importe du carburant depuis le début de la grève, le retour à la normale ne pourra se faire que lorsqu'on ne sera plus dans "une situation de logistique dégradée. La logistique est organisée pour recevoir des importations et des productions de raffinerie." Si les raffineries redémarrent, "il faudra plusieurs jours" avant de retrouver une situation normale d'après ce spécialiste.

En outre la grève continue de s'étendre chez TotalEnergies, principal acteur du secteur. Ce mardi soir, les salariés de la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ont annoncé qu'ils allaient à leur tour cesser de travailler mercredi.

"Pas une goutte [de carburant] ne sortira du site", a indiqué Fabien Privé Saint-Lanne, délégué CGT, à France Bleu Loire Océan. "Ce qui nous fait réagir : il y a deux points. D'abord le blocage complet de la part de Total dans les discussions et les revendications de nos collègues des autres établissements depuis maintenant près de trois semaines (...) Et d'autre part, les réquisitions qui viennent d'être effectuées par Elisabeth Borne au sein d'Exxon, qui sont une atteinte au droit de grève constitutionnel", a-t-il ajouté auprès de l'AFP.

TotalEnergies a annoncé ce mardi soir convier les syndicats représentatifs qui "ne participent pas au mouvement de grève" à une réunion de "concertations et d'échanges" mercredi après-midi. "Si la CGT lève tous les blocages de sites avant demain midi, elle sera bienvenue à cette réunion de dialogue", précise le géant français de l'énergie dans un communiqué.