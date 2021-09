Pénurie de matériaux, hausse des prix et manque de main-d'œuvre : les galères du BTP limousin

Les professionnels du bâtiment ne savent plus trop à quel saint se vouer. Les pénuries de matériaux perdurent. Du coup les délais de livraisons augmentent, et les prix surtout flambent. Et les difficultés de recrutement se rajoutent. C'est dans ce contexte qu'a lieu le salon de l'habitat de Brive

Le bois est l'un des matériaux qui a le plus augmenté depuis un an

Le salon de l'habitat de Brive se déroule jusqu'à ce dimanche soir à l'Espace des Trois-Provinces. Un rendez-vous très attendu des professionnels qui n'avait pas pu avoir lieu en mars dernier en raison de la crise sanitaire. Et qui intervient alors que le secteur est lui-même dans une drôle de crise.

20 % de plus sur un chalet en bois

Car depuis ces derniers mois les pénuries de matériaux, bois, métaux, bétons, etc. s'enchaînent. Les professionnels ont certes réussi à organiser ou à réorganiser leurs approvisionnements. Mais les délais de livraison aux clients ont augmenté. Mais plus encore les prix. "Depuis le début de l'année le bois a pris 25 %" explique notamment Nicolas Augé de Ademeure, entreprise spécialiste de la maison à ossature bois en Nouvelle-Aquitaine, qui a du coup été contrainte de répercuter cette hausse sur le prix de ses chalets à hauteur de 20 %. Et pas facile en signant un contrat de faire un devis compte tenu de la hausse régulière des matériaux. "On est dans l'incertitude totale" indique Matthieu Vilbonnet d'AGYU, fabricant de gouttières en alu à Malemort.

Souci numéro 1, le manque de bras

"On vit au jour le jour" ajoute Jérôme Marchais de UPH Construction à Brive, constructeur de maisons individuelles. "Il faut qu'on s'adapte sans cesse" souligne-t-il pour faire face aux retards, aux hausses et désormais en plus au manque de main-d'oeuvre. Car dans le secteur les recrutements piétinent lourdement. C'est même devenu le plus gros souci des professionnels selon Ludovic Martin de Sur Mesure, menuiserie basée à Aubazine. "Les matériaux on les a, difficilement mais on les a. Le problème c'est qu'on ne peut pas les poser parce qu'on manque de main-d'oeuvre". Ce qui assure Ludovic Martin fait augmenter fortement ses délais de livraison.