Pénurie de semi-conducteurs : jusqu'à un an d'attente pour acheter une voiture neuve en Moselle

De six à plus de douze mois d'attente pour prendre le volant d'une voiture neuve chez un concessionnaire. La pénurie de semi-conducteurs plombe le secteur de l'automobile en Moselle. Ces composants électroniques, indispensables au bon fonctionnement des véhicules, se font de plus en plus rares à cause de la crise sanitaire. Le marché des voitures neuves à reculer de 30% en Moselle, et cela pourrait durer jusqu'à la moitié de l'année prochaine.

Délais prolongé

Bernadette a dû attendre six mois pour enfin d'obtenir les clés de sa toute nouvelle citadine en magasin : "Il n'en restait qu'une, et elle est pour moi !", s'enthousiasme la retraité, avant de poursuivre, il y en avait aucune de disponible avant mars-avril prochain. Il y a une pénurie parce que les pièces n'arrivent plus de Chine." La crise sanitaire a profondément bousculé la production des constructeurs, dont les usines se situent en Asie.

"Pour les modèles de milieu de gamme, on va dépasser les dix mois de délais d'attente" - Grégoire Mermet, représentant du Conseil national des professions automobiles pour le Grand-Est.

Même si une grande majorité des véhicules sont toujours équipés de moteur thermique, de nombreux composants sont électroniques, notamment au niveau du tableau de bord. "Cela permet d'équiper les tablettes, tout ce qui gère la climatisation, le GPS... ", décrit Flavien Lierot, l'un des vendeurs du concessionnaire Car Avenue à Metz. Sans ces équipements, la voiture n'est pas équipée de toutes ses options et se vend donc plus difficilement. "Quand les gens partent sur du neuf, c'est pour avoir une configuration particulière, cela arrive qu'ils revoient leurs choix à la baisse, mais cela reste rare", constate le vendeur. Les délais d'attente sont également très long pour les véhicules des professionnels, notamment les utilitaires.

Un retour à la normale espéré en juin 2022

La crise sanitaire du Covid-19 et les mesures sanitaires qui y sont associées, comme le confinement, ont mis beaucoup d'entreprises à l'arrêt. La reprise de l'ensemble de la production prend du temps. "Les principales usines sont en Chine et en Corée du Sud et elles n'ont pas vraiment redémarré depuis le début de la crise du Covid-19, les flux d'approvisionnements ne se sont pas rétablis" constate Grégoire Mermet, représentant du Conseil national des professions automobiles pour le Grand-Est.

Les professionnels du secteur estiment qu'un retour à la normal est espéré pour la moitié de l'année prochaine. En parallèle, le marché des voitures d'occasion se porte, lui, un peu mieux. Des clients préfèrent se rabattre sur du second main plutôt que d'attendre. Les ventes en occasion ont ainsi progressé de plus de 10% par rapport à l'année dernière, sans retrouver leur niveau d'avant crise sanitaire.