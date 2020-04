Pépinière, jardinerie, horticulteurs... où aller pour jardiner pendant le confinement ?

Le confinement lié à la crise de coronavirus Covid-19 n'a pas empêché le soleil, la chaleur et le printemps de débarquer sur la Normandie. Une période idéale, normalement, pour préparer son jardin avec des semences de légumes, de fleurs, d'arbres fruitiers. Mais avec le confinement, ça se complique.

Avec le confinement et les fermetures, les acteurs de la filière potagère ne sont pas tous logés à la même enseigne.

En plein confinement, l'arrivée en trombe du soleil et du printemps sur la Normandie ressemble un peu à une provocation en ce mois d'avril. Normalement, c'est la période où les 50% des Français possédant balcon, jardin ou potager préparent leurs graines, pensent à leurs légumes, fleurs, fruits, arbustes et ornements. Ils passent donc dans les jardineries, les pépinières ou chez les producteurs horticoles pour faire le plein. Avec les mesures économiques liées au confinement, beaucoup de ces commerces ont dû fermer leur porte mi-mars... mais depuis, les choses ont changé. Quelles solutions a-t-on aujourd'hui pour préparer au mieux son potager ?

Ouvert or not ouvert ?

En Seine-Maritime et dans l'Eure, pas mal de professionnels de la filière le glissent avec amertume : "C'est le flou artistique", ou "le bordel" selon les gérants. Certains employés contactés pensent même exercer dans une certaine forme d'illégalité, n'ayant pas de nouvelles claires, ou s'imaginent que les règles étaient différentes selon les départements.

Un flou créé par cette fameuse notion de commerce "de première nécessité" précisé dans le décret du 23 mars 2020 : à cette époque, le ministère de l'Agriculture n'a autorisé l'ouverture que pour les enseignes essentielles.

De fait, les jardineries qui vendent des semences potagères et alimentaires, ont pu continuer l'activité, mais pas certains horticulteurs ou pépiniéristes avec leurs produits parfois strictement ornementaux.

Depuis ce lundi 6 avril, le facteur déterminant est le même pour tout le monde, explique Thierry de Beauvillé, gérant des jardineries Poullain au Petit-Quevilly et à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) : "La cellule interministérielle de crise a donné autorisation aux enseignes qui vendent de la nourriture pour animaux de proposer à la vente l'ensemble des produits disponibles dans leur magasin."

Adapter son offre

À condition d'avoir ces produits considérés comme de première nécessité, les horticulteurs et pépiniéristes (pourtant pas dans la liste des commerces essentiels) peuvent donc reprendre leur activité, mais pas n'importe comment, comme l'a précisé le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, dans un courrier à la députée Stéphanie Kerbach datant du 8 avril : "Leurs activités peuvent être maintenues par la vente directe sur leur lieu de production, sous la réserve expresse de la prise préalable de rendez-vous avec les clients, afin que la transition se fasse en extérieur."

En clair, il faut donc passer commande à distance, se rendre sur place à une heure donnée et récupérer ses produits de jardinage sans trop traîner. L'inverse est aussi possible : s'il le peut, le producteur peut livrer à domicile.

Les jardineries, elles, peuvent toujours accueillir des clients, mais pas comme avant, précise Thierry de Beauvillé : "Nous avons restreint nos horaires, et organisé un circuit dans la jardinerie pour éviter que les clients se croisent et fassent demi-tour. Chaque caddy est désinfecté, et le paiement se fait uniquement par carte bleue pour éviter les contacts."

Des dizaines de milliers d'euros à la poubelle

Cette autorisation de vente est une relative bonne nouvelle pour les acteurs de l'horticulture : c'est toujours "mieux que rien" (comme on nous le glisse au téléphone), mais d'après le Syndicat national des producteurs horticoles et pépiniéristes (SNPHP), les semences potagères ne représentent que 5% des ventes annuelles.

Le reste ? Il s'agit souvent de fleurs. Et en pleine semaine de Pâques, des milliers ont dû être jetées à la poubelle. "J'avais énormément de commandes pour le dimanche des Rameaux (dimanche 5 avril, ndlr), toutes ont été annulées", soupire Emmanuelle Bordeaux, gérante des Serres Neuvillaises à la Neuville-Chant-d'Oisel (Seine-Maritime). Résultat : "On a jeté 8 000 pots, ça représente 35 000 euros."

Sachant que les acteurs de la filière réalisent jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires sur le printemps, entre mars et mai, ils s'attendent à une année 2020 un peu flétrie et aux tons bien fades.