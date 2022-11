Perceuse, bijoux, argenterie, les prêts sur gage ont la cote à Auxerre

Une enveloppe dans la main, le jeune homme en sort une chaine en or. C'est la première fois qu'il franchit le seuil de la porte du crédit municipal. "J'en ai entendu parlé, alors je suis venu prendre des renseignements". Au guichet, Christelle, chargée de clientèle, fait une première estimation. Il pourra en tirer 200 euros. Le bijou appartenant à sa femme, il devra revenir avec ses papiers d'identité, un justificatif de domicile et un avis d'imposition pour obtenir le prêt sur gage. Le jeune reviendra plus tard, il est séduit par ce service: "J'ai besoin d'argent, et surtout le plus important, c'est qu'on récupère notre bien en suite, un bien qui nous est cher."

Des objets surprenants mis en gage

"Depuis mars dernier, il y a une recrudescence d'engagement avec un pic en juillet, juste avant les vacances", analyse pour France Bleu Auxerre Patricia Noguéro, responsable de l'agence locale du crédit municipal. "C'est essentiellement des bijoux, mais aussi des objets plus étonnants, récemment quelqu'un nous apporté une perceuse-visseuse. Des objets qu'on ne prenait pas habituellement, mais là on s'adapte," ajoute Christelle. Son heureux propriétaire, qui a également laissé d'autres effets personnels, a obtenu 75 euros de prêt. "On remarque qu'il y a de plus en plus de prêts sur gage pour des plus petites sommes, entre 200 et 300 euros", détaille-t-elle. "C_ela devient de plus en plus dur pour tout le monde. Tout a augmenté, que ce soir l'alimentaire, l'essence... Les gens ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois."_

Pour celles et ceux qui n'ont pas d'objets de valeur à mettre à gage, le crédit municipal propose également des prêts traditionnels à la consommation avec des taux avantageux. Mais un prêt engagé doit être remboursé. les contrats sont d'une durée de deux ans et les intérêts doivent être régler tous les six mois. Des intérêts qui varient selon le montant emprunter. Pour des objets d'une valeur inférieure à 100 euros, il n'y aucun intérêt à régler.