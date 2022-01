Pérenchies : six candidats déclarés pour la reprise des Meubles Demeyere

Le fabricant de meubles Demeyere installés dans la métropole lilloise a été placé en redressement judiciaire en décembre 2021. Six groupes se sont déclarés candidats à la reprise partielle ou totale de l'activité de cette entreprise qui emploie plus de 750 salariés.

C'est un motif d'espoir pour les 750 salariés du fabricant de meubles Demeyere, installé à Pérenchies dans la métropole lilloise. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire en décembre 2021 suite à d'importantes difficultés, liées notamment à des pénuries et une augmentation du prix des matières premières.

Les repreneurs potentielles avaient jusqu'à ce vendredi 21 janvier pour déposer une offre, et six entreprises se sont portées candidates pour une reprise totale ou partielle de l'activité. Ces offres seront étudiées par le tribunal de commerce avant d'être détaillées.

Deux candidats pour une reprise totale

Sur les six entreprises intéressées, deux se proposent de reprendre la totalité de l'activité de Meubles Demeyere, constituée de trois sites dans la métropole lilloise, un à Nersac en Charente et une usine en Asie. Le premier groupe est ABSO Equipements et Construction, une entreprise française spécialisée dans le "second œuvre" basée dans le Sud-Ouest.

Le deuxième groupe intéressé par une reprise totale est d'une autre envergure. Il s'agit du groupe marocain Cema Bois de l'Atlas, premier producteur de contreplaqué en Afrique, membre du groupe marocain Safari, présent dans de nombreux domaines comme le BTP, le textile ou la logistique.

Une réponse en mars

Deux autres entreprises ne sont intéressées que par les sites nordistes. Il s'agit d'Innov'axe, fabricant de mobiliers de jardin basé à Neuville-en-Ferrain, et d'Alpagroup, l'un des géants français de l'ameublement avec plus de 4 000 salariés, né de l'union de Parisot et d'Alsapan.

Enfin, l'entreprise Market Maker, basée à Lyon et qui produit notamment des canapés, est intéressée par le site de Nersac en Charente. Le groupe Lapeyre s'est aussi positionnée, mais uniquement pour la reprise des machines.

Après plusieurs auditions, le tribunal de commerce devrait rendre sa décision sur l'avenir de Meubles Demeyere au courant du mois de mars 2022. Une décision attendue par les plus de 600 salariés répartis sur les trois sites nordistes.