Périgord noir: le premier minibus France Services de Dordogne a débuté sa tournée

Dominique Duruy, maire d'Auriac-du-Périgord, commune de 409 habitants, accueille pour la première fois le van blanc flambant neuf. On peut lire sur ses portières France Services "proche de vous, proche de chez vous".

"Les premiers clients" sont un couple de retraités franco-néerlandais de la commune de. Peter et sa femme sont reçus dans l’espace dédié à l'intérieur du minibus par deux agents de France Services.

Nous sommes venus pour des papiers pour la voiture. Je suis très content d'avoir ce services à proximité sinon il faut faire parfois jusqu'à 50 km. Et si on oublie un papier il faut retourner. On va surement l'utiliser souvent" Peter, habitant d'Auriac