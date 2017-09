Périgueux : 30 suppressions de postes supplémentaires aux ateliers SNCF du Toulon

Une réunion sur l'avenir des ateliers SNCF du Toulon se tenait ce vendredi 29 septembre en préfecture de Dordogne. De nouvelles suppressions de postes ont été annoncées pour le technicentre d'ici 2019.

Il y aura encore des départs aux ateliers SNCF du Toulon à Périgueux. Une réunion sur l'avenir du site se tenait ce vendredi 29 septembre en préfecture de Dordogne en présence d'élus, de représentants du personnel et de la direction de la SNCF. Il s'agissait de faire le point sur l'avenir du site ouvert en 1864 et qui emploi aujourd'hui 140 personnes. Comme les syndicats s'y attendaient, de nouvelles suppressions de postes ont été annoncées en raison de la baisse de charge de travail. 30 postes vont disparaître d'ici le début de l'année 2019 au Toulon. Il s'agit de départs en retraite non remplacés.

Une manifestation sous les fenêtres de la préfecture

Il s'agissait de la troisième réunion depuis l'annonce d'un plan de suppression de 90 postes en novembre 2016. Depuis, la SNCF avait revu sa copie à la baisse avec une cinquantaine de départs programmés dont près de la moitié d'intérimaires. La rénovation des trains Corail représente 70 % de la charge de travail. Avant cette réunion, entre 300 et 400 cheminots du technicentre avaient organisé un défilé en centre-ville pour rejoindre la préfecture où se tenait la réunion. Ils sont restés à l'extérieur pendant les discussions.