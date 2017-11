Périgueux : 600 manifestants selon la police , 1000 selon la CGT

La manifestation contre la politique du gouvernement a réuni entre 600 et 1000 personnes ce jeudi matin à Périgueux. Pour la première fois Force Ouvrière s'est joint au mouvement.

Les manifestants qui protestent contre la politique du gouvernement se sont rassemblés ce jeudi matin vers 11h devant le palais de justice de Périgueux. Le cortège a ensuite défilé dans les rues du centre ville. Selon la police ils étaient 600. La CGT elle, estime que 1000 personnes ont montré leur mécontentement face à la politique du gouvernement.

Pour la première fois FO dans le cortège

Les rangs étaient donc plus fournis que lors de la dernière journée d'action le 19 octobre où 300 personnes avaient défilé dans le centre de Périgueux. Il faut dire que cette fois, Force Ouvrière a rejoint les autres syndicats protestataires CGT, FSU, et UNSA pour dénoncer les ordonnances Macron. Mais la mobilisation est tout de même plus faible qu'en septembre où les manifestations contre la loi travail avaient réuni près de 1500 personnes.

En Dordogne, deux autres manifestations ont lieu ce jeudi à 17h à Bergerac et Sarlat.