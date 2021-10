"Périgueux a des atouts incroyables" : le manager de centre-ville défend l'attractivité des commerces

Six mois après son arrivée comme manager de centre-ville à Périgueux, Vincent Lhuillier annonce un bilan positif pour réduire le nombre de commerces vacants en centre-ville. Une trentaine de commerces se seront installés d'ici début 2022.

"Six millions de piétons passent chaque année rue Taillefer, c'est l'équivalent d'un centre commercial en périphérie", assure Vincent Lhuillier, le manager de centre-ville de Périgueux, invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce jeudi 7 octobre. Il veut casser l'image d'un centre-ville "mort" où les vitrines vacantes se multiplient : "Périgueux a des atouts, avec un parcours de shopping au coeur d'un patrimoine incroyable. On recherche l'effet 'waouh', se dire qu'on fait son shopping dans un lieu extraordinaire, et nous l'avons".

à lire aussi De nouveaux commerces ouvrent rue Taillefer à Périgueux

Des touches au salon de la Franchise à Paris

Selon Vincent Lhuillier, une trentaine de commerces se seront installés dans le coeur de ville d'ici le début de l'année prochaine : "La moyenne de la vacance commerciale est de 12% dans les villes moyennes semblables à Périgueux. On était dans ces chiffres quand j'ai pris ma fonction. Quand les trente boutiques auront ouvert, on sera autour de 9%".

Six millions de piétons passent chaque année rue Taillefer, c'est l'équivalent d'un centre commercial en périphérie

Il revient du salon de la Franchise à Paris, où il a pris contact avec de nouveaux commerçants intéressés pour s'installer à Périgueux, une enseigne de seconde-main, et une autre de bricolage. La rue Taillefer illustre selon lui cette renaissance : "C'est un axe commercial historique qui avait subi une décommercialisation : elle était très orientée prêt-à-porter, qui a subi une baisse de 15% de chiffre d'affaire en 10 ans au niveau national. Il a fallu diversifier sur d'autres secteurs".

Un drive piéton Auchan bientôt dans le centre-ville

C'est en cours, avec l'ouverture de Pitaya, une enseigne de street-food thaïlandaise, la Maison Birds, tenue par un couple d'instagrammeurs qui se lancent dans un concept-store physique, et surtout l'ouverture d'un drive piéton Auchan : "Ce type d'enseigne a besoin de flux, donc Taillefer est identifié comme une rue qui génère du flux", dit Vincent Lhuillier.