Périgueux : encore une boutique d'habillement qui ferme définitivement

Périgueux, France

Après le magasin de prêt à porter pour adolescents Jennyfer, c'est la boutique chic d'habillement Armand Thiery qui baisse définitivement le rideau à Périgueux ce samedi 23 novembre. Avec un chiffre d'affaires en baisse, le magasin pâtit également de la perte d'attractivité des centres-villes par rapport aux zones commerciales.

Les deux enseignes affirment qu'il n'y a aucun lien entre leur fermeture et l'ouverture, dans le même temps, des mêmes boutiques dans les zones commerciales de Boulazac et Trélissac. Elles souffrent tout de même d'une plus grande attractivité pour les centres commerciaux. Pour Armand Thiery, c'est le 5 octobre dernier qu'une boutique pour hommes et femmes a ouvert au Ponteix. Idem pour Jennyfer, dont une boutique a ouvert à la Feuilleraie, à Trélissac.

Le magasin de prêt à porter pour adolescents Jennyfer définitivement fermé à Périgueux © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Une désertification des centres-villes qui inquiète les commerçants qui tiennent le coup. Nadine est couturière à Périgueux, elle a vu le nombre de ses clients chuter d'année en année : "Ici il faut faire attention à ne pas avoir de PV et à trouver une place de stationnement. Les centres commerciaux ont des parkings, donc les gens vont là-bas !".

Mais pour Bruno Dunoyer, ça n'est pas ce qui tue les affaires. L'adjoint au développement du commerce à la mairie de Périgueux estime que la phase difficile des travaux est terminée pour les commerçants et que "d'autres projets sont à venir". "Nous avons des projets, explique-t-il. Refaire les halles par exemple pour re-dynamiser. Imaginer Périgueux sans voiture sur les places, pour donner plus d'attractivité". Sur ce point, l'élu explique qu'il plaide pour la création d'un nouveau parking sur au fond des allées Tourny, "un complexe moderne sur six étages". Bruno Dunoyer appelle également les commerçants à "s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation, en ouvrant entre midi et deux notamment".