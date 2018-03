Dordogne, France

Vitrines vides, boutiques fermées... Les centre-villes des préfectures et sous-préfectures sont souvent désertés et laissés à l'abandon. Le ministre chargé de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, vient de présenter son plan "Action Cœur de ville" pour les redynamiser.

222 villes ont été sélectionnées en France, dont 22 dans le Sud-Ouest. Et parmi elles : Bergerac et Périgueux.

Cinq milliards d'euros sur cinq ans

Le plan sera mis en oeuvre avec les collectivités territoriales et des acteurs publics et privés, au plan national et local. Plus de cinq milliards d'euros seront débloqués sur cinq ans. L'objectif est de ramener des habitants et des commerces dans ces cœurs de villes désertés. Les villes engageront la phase de préparation au printemps 2018.

Les difficultés des villes moyennes

Didier Lallement, le préfet de région, a soutenu les candidatures de Bergerac et Périgueux. Il l'expliquait il y a quelques semaines sur notre antenne : "Les difficultés de cette région, c'est que l'agglomération bordelaise masque un peu l'ensemble des villes moyennes".