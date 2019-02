Périgueux : l'activité des commerçants en berne durant les soldes à cause des gilets jaunes

Périgueux, France

A l'heure du bilan des soldes d'hiver 2018-2019, les commerçants périgourdins ont le moral dans les chaussettes. Le mouvement des gilets jaunes a eu des conséquences néfastes sur l'activité économique dans le Périgord. Pendant les soldes d'une durée de six semaines et ce malgré des ouvertures les midis et les dimanches, la plupart des boutiques du centre-ville de Périgueux a connu une faible fréquentation entraînant une baisse des ventes et du chiffre d'affaires. Un contexte social particulièrement difficile a empêché l'éventuel bon déroulement des soldes selon les marchands.

"C'était une période très calme et on s'en doutait avec les gilets jaunes. Nos samedis étaient très longs, on se sentait seuls derrière nos comptoirs" explique une vendeuse d'une boutique de prêt-à-porter féminin située rue Taillefer.

Plus loin, la gérante d'un magasin de vêtements ne se fait guère d'illusion et regrette le comportement des gilets jaunes durant les nombreuses manifestations : "Certes ce n'était pas comme à Bordeaux ou à Paris, mais les gilets jaunes faisaient peur aux gens alors dès qu'il y avait des cris sur la place, les personnes âgées et les familles préféraient rester chez elles".

Même son de cloche chez le spécialiste des chaussures de sport, rue de la République : "Quand il y a du gilet jaune en ville, je le ressens sur mes ventes. Bizarrement le samedi 16 février, les gilets jaunes se sont rassemblés à Sarlat et on a eu le retour des gens dans nos rues et dans nos boutiques. Avec le soleil, le moral est aussi revenu et j'ai fait beaucoup de ventes"

Des commerçants vont proposer des "prix ronds" dès le lendemain des soldes, mercredi 20 février, pour écouler leurs stocks et espérer repartir sur de bonnes bases avec le retour du beau temps.