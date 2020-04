Périgueux : l'association "La bonne soupe" a besoin de produits frais pour ses bénéficiaires

L'association périgourdine "La bonne soupe" lance à appel aux dons. Depuis le début du confinement, elle ne reçoit plus de produits frais des banques alimentaires. Elle cherche donc des fruits et des légumes pour ses bénéficiaires.

L'association "La bonne soupe" à Périgueux cherche des fruits et des légumes. Elle vient de lancer un appel aux dons. "Pour l'instant, on s'en charge. On les achète mais ça commence à revenir cher" reconnaît le président de l'association Henri Kadi.

Entre 30 et 50 repas distribués chaque jour

Pourtant, malgré le confinement, "La bonne soupe" tente de continuer à venir en aide à ses bénéficiaires. Elle ne propose plus des repas dans sa cantine trois fois par semaine à cause des nouvelles règles sanitaires. Mais elle distribue des sacs avec les rations alimentaires. Entre 30 et 50 sont distribués par jour. "Mais nous n'avons que des produits secs", déplorer Henri Kadi. Il le rappelle avec le confinement les banques alimentaires ne vont plus récupérer les produits frais dans les grandes surfaces.

Si vous souhaitez faire un don à "La bonne soupe", il faut se rendre à leur local situé au 4 rue Lamartine à Périgueux. Il est ouvert tous les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h30.