Périgueux : la région va investir 180 millions d'euros pour la rénovation de TER au Technicentre SNCF

La région Nouvelle-Aquitaine annonce investir 180 millions d'euros pour la rénovation et la modernisation de 62 trains TER. Les opérations auront lieu au Technicentre SNCF de Périgueux.

Bonne nouvelle pour le Technicentre SNCF de Périgueux. Le site a été choisi par la région Nouvelle-Aquitaine pour la rénovation et la modernisation de 62 TER. 180 millions d'euros vont être investis. Le programme consiste à donner une nouvelle vie à ces trains, qui ont déjà circulé entre 15 et 20 ans. Alain Rousset, le président de la région, et Jean-Pierre Farandou, directeur général de la SNCF, sont attendus sur place mardi 30 mars pour signer le protocole d'accord.

Rénover et moderniser

Les travaux vont eux consister à démonter l'intégralité de chaque train. Il va falloir nettoyer, réparer et repeindre l'ensemble des pièces pour tout remettre en état. L'objectif est aussi de moderniser ces TER. L’esthétique et le confort vont être revus et les performances environnementales améliorées. L'idée est de permettre à ces trains de circuler encore 15/20 ans.

Ce programme de révision n'est pas unique à la Nouvelle-Aquitaine. Appelé "Opération Mi-Vie", il existe depuis 2004 en France. 40 % du parc TER, soit 931 trains dans 11 régions, est concerné.