Périgueux : le préfet confirme que la foire expo aura bien lieu avec une jauge de 4500 visiteurs

C'est la manifestation qui sonne chaque année le glas de la rentrée : la foire expo de Périgueux aura bien lieu du 12 au 20 septembre. Le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat l'a confirmé ce lundi matin en direct sur France Bleu Périgord. La préfecture de la Dordogne a validé le protocole sanitaire établit avec les organisateurs "nous avons eu deux réunions en préfecture pour préparer le protocole sanitaire" a expliqué le préfet.

"Les protocoles sont relativement simples à mettre en place" assure Frédéric Périssat. Il faut respecter les seuils, "pas plus de 5.000 personnes soit en plein air soit dans des lieux clos" et "faire attention au sens de circulation, laisser de la distance entre les responsables de stand et leurs clients notamment dans les lieux de restauration".

Décision imminente pour la Foire à la latière

Concernant la Foire à la latière prévue le 12 septembre également à Saint-Aulaye, le préfet de la Dordogne affirme ne pas avoir encore pris de décision. Il se réunit ce lundi 31 août pour trancher.