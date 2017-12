Périgueux, France

Quentin Marty, de la ferme du Canard joli, a installé son étal place du Coderc. Il n'a plus que deux foies gras frais de canard en vitrine. Ils partent comme des petits pains à une semaine de Noël. Pourtant, sur les étiquettes, les prix ont augmenté. " Il est à 44 euros le kilo. C'est une augmentation de 50 centimes au kilo donc cela représente à peine un euro par foie gras frais. C'est trois fois rien ", précise le producteur.

Entre 50 centimes et deux euros d'augmentation pour le kilo de foie gras frais vendu au marché au gras © Radio France - Aurore Richard

La hausse est un peu plus importante au marché au gras, place Saint Louis. Le kilo est parfois deux euros plus cher. Pour Brice Lacourt-Colon, producteur de Saint-Crépin-d'Auberoche, c'est parce que la demande est plus forte avant Noël. " La consommation double et c'est logique car c'est un plat traditionnel de Noël ", explique-t-il.

Compenser les mises aux normes post-grippe aviaire

" Il a fallu arranger la salle de gavage, se mettre aux normes. C'est un coût, entre 7000 et 8000 euros de plus ", affirme Jean-Pierre Solière, producteur depuis 30 ans à Saint-Félix-de-Reilhac. Création de SAS à l'entrée des élevages, de clôtures... Des mesures de biosécurité ont été imposées après plusieurs épisodes de grippe aviaire ces deux dernières années.

Certains consommateurs comprennent cette hausse de prix. C'est le cas d'Eric qui a acheté des foies salés au marché au gras de Périgueux : " Je trouve que les prix sont cohérents. On connaît très bien les producteurs, on sait que la qualité est au rendez-vous. On se fait un petit plaisir, on ne regarde pas spécialement le coût des achats car c'est la fête ! ", avoue-t-il. Comme Eric, neuf Français sur dix vont mettre du foie sur la table le jour de Noël.