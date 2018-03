Périgueux, France

Des sépultures, des céramiques... Voilà ce qu'ont découvert les archéologues d'Eveha, suivis par les équipes du musée Vésunna.

En ce moment, ils fouillent le sol de l'actuel centre culturel de la Visitation, rue Littré à Périgueux. Ce sont des fouilles préventives avant les travaux de la future chaufferie bois du réseau chaleur des Deux-Rives.

Des vestiges antiques et médiévaux

"Au XIIIème, un couvent s'est installé ici, le couvent des Cordeliers, explique l'archéologue Peggy Poulain aux curieux venus suivre l'avancée des recherches. Là, c'est l'ancienne ville antique, mais on ne la voit plus parce qu'elle est recouverte de terre".

Cette spécialiste du Moyen-Âge étudie les murs et les sépultures retrouvés sur le site de l'ancien monastère de la Visitation. Objectif : en savoir un peu plus sur la vie dans l'abbaye.

"Les murs que l'on a découverts correspondent au cloître, raconte-t-elle. Et les sépultures inhumées ici sont bien représentatives de la population périgourdine de l'époque".

Peggy Poulain (au centre) explique le fonctionnement des recherches aux curieux. Derrière elle, les archéologues poursuivent les fouilles. © Radio France - Emeline Ferry

Derrière le grillage, une vingtaine de Périgourdins est venue pour suivre les fouilles. Régulièrement, les archéologues font le point et présentent leurs recherches. "Ils posent beaucoup de questions sur les techniques de fouille et sur la façon dont on date ce que l'on trouve, note Pierre Dumas-Lattaque, archéologue. Ça fait partie de notre métier d'expliquer au grand public ce que l'on trouve et de permettre aux gens de comprendre leur histoire".

"Ça m'intéresse de voir comment une ville évolue à travers les siècles", raconte Vincent, un Périgourdin curieux

Pierre Dumas-Lattaque étudie les vestiges d'une domus. Il s'agit d'une habitation luxueuse en milieu urbain. Ici, elle date du IIème ou IIIème siècle.

Les archéologues ne creuseront pas plus profond dans le sol. Ils fouillent seulement les zones qui seront concernées par les travaux de la future chaufferie.