Pour ne pas rester seul le soir du Réveillon, le "Secours Catholique", "La Bonne Soupe" et "Accueil et Partage" organisaient un repas ce dimanche 24 décembre. A la salle du Rio, à Périgueux, une centaine de personnes a donc pu faire la fête.

Périgueux, France

Tous les plateaux de petits fours sont vides, il est temps d'attaquer la soupe ! La marmite est sur la table et les bénévoles, prêts à servir la centaine de personnes installées dans la salle du Rio. " C'est une soupe de potirons, de carottes et de châtaignes ", précise Geneviève De Corn, la présidente de l'association périgourdine "Accueil et Partage".

On sert un bol bien chaud à Nathalie. Ce soir, elle est venue pour ne pas rester seule. Elle ne pouvait pas faire Noël en famille. " Ils habitent à Nice, ça fait une trotte. Chacun vit sa vie. Ce n'est pas parce qu'on a eu des enfants, qu'on doit forcément être eux. On dit des fois qu'on supporte la famille mais que ses amis, on les choisit. Tout cela se passe dans le coeur ", relativise-t-elle.

Du foie gras, du chapon... et un sachet de chocolats !

Après la soupe, c'est l'heure du foie gras. Pour le plat, du chapon et ses petits légumes sont servis aux Périgourdins. Tout le repas se déroule dans une ambiance festive. Jean-Pierre est à l'accordéon et c'est lui qui donne le rythme quand la salle se met à chanter " Le divin enfant ".

Pour accompagner le repas, il y a de la musique jouée... à l'accordéon ! © Radio France - Aurore Richard

Pour Geneviève De Corn, c'est un Noël réussi. Il l'est aussi car personne ne repart pas les mains vides. " On leur fait des petits cadeaux à la sortie : un paquet de chocolats, joliment préparé avec du bolduc ", se réjouit-elle. Ce soir-là, une trentaine de bénévoles a donc joué les Pères Noël.