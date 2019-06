Périgueux: Uber eats recrute des coursiers

Périgueux, France

Dès le 4 juillet, il sera possible de commander ses repas et ses plats dans les restaurants partenaires et de se faire livrer à domicile à Périgueux grâce à l'application Uber eats . Les fameux coursiers à vélo aux sacs isothermes verts sont déjà dans les grandes villes françaises. La société américaine s'attaque aujourd’hui au marché des villes moyennes dont Périgueux et probablement Bergerac. Pour livrer , Uber eats a besoin de coursiers. Une première session de formation est prévue ce jeudi 27 juin à la mission locale du grand Périgueux de 14 heures 30 à 16 heures ainsi que le 3 juillet prochain.