Périgueux : Uber Eats recrute ses coursiers pour le lancement des livraisons le 4 juillet

Périgueux, France

Uber Eats se lance dans les villes moyenne comme Périgueux. Déjà présent dans 115 villes en France, le service de livraison de plats cuisinés veut atteindre les 150 d'ici la fin de l'année 2019. Uber Eats a besoin d'une vingtaine de coursiers à Périgueux, et un de ses formateurs est venu rencontrer les premiers candidats ce jeudi, dans les locaux de la mission locale de Périgueux ; une autre session de recrutement est prévue le mercredi 3 juillet à partir de 10h30.

Un statut d'auto-entrepreneur

Pour devenir coursier Uber Eats, le candidat doit surtout créer sa propre entreprise, et télécharger sur son téléphone l'application qui le guidera à chaque étape : pour se déclarer disponible, pour trouver l'adresse du restaurant fournisseur et celle du client chez qui il doit livrer. Les coursiers doivent avoir leur propre vélo, et ils doivent acheter ou louer leur box isotherme. Ils sont payés 1,30€ par kilomètre, auxquels s'ajoutent un forfait de 2,50€ pour la prise en charge chez le restaurateur, et de 1€ au moment de la livraison. Uber Eats se rémunère pour cette mise en relation en prélevant 25% du forfait. Pour une livraison de 3 kilomètres par exemple, le coursier touchera 5,55€ net, sur un service payé 7,40€.

Lancement à Périgueux le jeudi 4 juillet

La liste de la vingtaine de restaurants adhérents à Uber Eats doit être publiée le lundi 1er juillet, pour un lancement le jeudi 4 juillet. Au départ, ce service de livraisons doit fonctionner de 11h à 14h30 et de 18h à 23h, avant d'être étendu, si Uber Eats réussi à recruter une trentaine de coursiers. Uber Eats revendique aujourd'hui 14.000 coursiers actifs en France, et 15.000 restaurants dont de nombreux Mac Donalds.