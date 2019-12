Période de Noël : les postiers lorrains distribuent deux à trois fois plus de colis par jour

Branle-bas de combat à La Poste. En ce moment, les cadeaux de Noël arrivent par dizaines de milliers dans les entrepôts lorrains. De mi-novembre à Noël, les postiers doivent trier et distribuer deux, voire trois fois plus de colis achetés sur le web.

Seichamps, France

Le compte à rebours est lancé : Noël arrive dans une poignée de journées. C'est donc la période des achats de cadeaux, notamment sur Internet. Pour la livraison, ce sont les lutins de La Poste qui s'en chargent. Depuis la mi-novembre, les mâtinées sont bien remplies et la charge de travail beaucoup plus grande. Ce n'est que le début.

La plateforme de Seichamps couvre 24 communes du Grand Nancy © Radio France - Lucas Valdenaire

A la plateforme de Seichamps, dans l'agglomération de Nancy, une cinquantaine d'opérateurs colis s'affairent chaque matin pour couvrir les 24 communes du secteur. Pour faire face aux montagnes de cadeaux commandés sur Internet, la direction a fait appel à 15 agents supplémentaires.

"Heureusement qu'on a des renforts"

Ce matin-là, il fait zéro degré dans l'entrepôt. Le soleil se lève dans trois heures et Cyril, 29 ans, a déjà presque fini le chargement de son camion jaune. Doudoune, polaire, cache-cou et gants sont indispensables. "La semaine dernière, on a eu moins sept degrés ici, ça faisait un peu mal le matin."

Cyril se lève tous les matins à 4h avant de partir au travail © Radio France - Lucas Valdenaire

D'habitude, le jeune homme porte une bonne centaine de colis par jour. Mais en ce moment, période de fêtes oblige, c'est le double, voire le triple. "Heureusement qu'on a des renforts, sinon ça ne rentrerait jamais dans le camion."

Parmi les centaines de colis à distribuer, "il y a beaucoup d'Amazon et de ventes privées," explique Cyril. Pour ses premières livraisons : direction Pompey, au nord de Nancy. "Une fois, il y a une dame qui m'avait laissé un mot sur la porte avec écrit : Cher Papa Noël, les enfants sont à la maison, veuillez s'il vous plait, laissez le colis dans le garage."

Pour faire face aux montagnes de cadeaux, une quinzaine d'agents sont arrivés en renfort © Radio France - Lucas Valdenaire

+10% de colis chaque année

Quand les clients ne sont pas à la maison, le colis est glissé dans la boîte aux lettres (s'il est assez petit). Dans le cas contraire, il est déposé au bureau de Poste le plus proche. Cyril toque à la porte "Bonjour, j'ai un petit colis pour vous". Réponse : "Oui ! C'est le cadeau de Noël pour ma maman, elle est en haut, elle dort. Merci beaucoup, ça nous évite d'aller à la Poste".

La Poste est aujourd'hui en première ligne des commandes sur Internet. "On accompagne la transformation de la société, explique Grégory Sergent, le directeur de la plateforme colis du Grand Nancy.

"Le courrier baisse de 8% mais on a une augmentation du nombre de colis de 10% chaque année. Cela, on l'observe depuis l'avènement du e-commerce. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où cela nous amène de l'activité supplémentaire."

Le nombre de colis distribués par la Poste augmente de 10% chaque année © Radio France - Lucas Valdenaire

A Noël, le postier est vecteur de "tissu social"

Pour Cyril, le lien avec les habitants reste primordial. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est lancé il y a huit ans dans l'aventure. "Je fais ce métier parce que j'aime le contact avec les gens et à cette période, forcément, on voit encore plus de monde ! C'est ça que j'aime bien !"

"Pour certaines personnes âgées, on est parfois les seuls qu'elles voient dans la journée, voire la semaine. On est un peu le tissu social."

"Il y a des personnes qui n'ont plus de famille ou qui ont des petits-enfants loin de la région, poursuit Cyril. Pendant les périodes de fêtes, c'est un peu difficile pour eux, alors ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui vient pour discuter un peu".

"A Noël, forcément, on voit plus de monde," explique Cyril pendant sa tournée. © Radio France - Lucas Valdenaire