Période de rush pour les ostréiculteurs de la baie de Bourgneuf

A la Bernerie en Retz, dans la zone de la Sennetière qui regroupe plusieurs ostréiculteurs, c'est l'effervescence . Aux "mille et une huîtres", Frédéric Moulin a recruté sept saisonniers en plus de ses salariés pour assurer les commandes de fin d'année soit une trentaine de tonnes. A partir de ce lundi il faut remplir les milliers d'emballages qui attendent dans le hangar. Les professionnels espèrent que le mouvement des gilets jaunes n'empêchera pas les camions d'acheminer leurs marchandises jusqu'aux magasins et les clients de pouvoir faire leurs courses. Ces dernières semaines, ils ont eu des invendus à cause des barrages filtrants.

Les emballages sont prêts pour recevoir les huîtres © Radio France - Anne Patinec

Pas de pénurie malgré 30% de surmortalité cet été

Pour éviter les vols fréquents en cette période, le site est gardé la nuit et des patrouilles de gendarmerie sillonnent régulièrement le secteur. Frédéric Moulin ne vend que des Spéciales Pleine Mer. Des huîtres charnues qui grandissent dans la baie de Bourgneuf, totalement élevées en mer. Cet été , en raison de la chaleur il a perdu près de 30% de sa production mais l'ostréiculteur ne redoute aucune pénurie pour les fêtes. Il écoule 20% de sa production durant cette période (sur un total de 150 tonnes) .

Selon Frédéric Moulin, cette année ses huîtres sont relativement iodées et salées en raison de la sécheresse