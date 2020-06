Permis de conduire : des examens supplémentaires dans les Côtes d'Armor

La préfecture des Côtes d'Armor prend des mesures à court et moyen terme pour répondre au problème du manque de places pour les examens du permis de conduire. Une situation dénoncée par les auto-écoles lors d'un mouvement de grogne le 17 juin 2020.

Augmentation du nombre d'examens

Le nombre d’examens de la catégorie B (permis voiture) prévus au cours de la dernière semaine de juin passe de 179 à 226. Pour le mois de juillet, le nombre passe de 635 à 830 examens, ce qui représente une augmentation de 195 places et de 30 %.

"Le nombre de places d’examens dans les autres catégories augmente également", indique la préfecture.

Les candidats vont notamment pouvoir passer leur permis le samedi. Et "la recherche de renforts supplémentaires ponctuels se poursuit pour augmenter encore le nombre de places d’examens à offrir aux auto-écoles cet été".

Un comité de pilotage

La préfecture annonce aussi le recrutement à moyen terme d'un inspecteur du permis de conduire supplémentaire. Ils seront ainsi bientôt onze dans le département.

Un dispositif de suivi des mesures mises sera également mis en oeuvre afin de "suivre et d’évaluer l’évolution des délais d’attente, la qualité du service délivré aux usagers et le nombre d’examens nécessaires par an et par catégorie de permis".