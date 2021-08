Gautier Maes, le maire de Péronne, espère que la maison des brocanteurs redynamisera le centre-ville

Dès le 2 octobre, 22 antiquaires et brocanteurs proposeront différents objets à la vente, dans les locaux de l'ancien Monoprix fermé depuis 2017. Les professionnels viennent de toute la France pour participer à cette aventure inédite pour le moment.

Le Monoprix a fermé en 2017 à Péronne © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Julien Cohen à l'origine du projet espère en ouvrir d'autres dans toute la France. Une aubaine pour la ville de Péronne et son maire Gautier Maes. "C'est une belle vitrine pour la commune pour redynamiser le centre-ville pour les week-ends notamment. La fermeture du Monoprix en 2017 a fait beaucoup de mal au centre-ville. Et le jour de l'ouverture c'est la foire de Péronne qui attire chaque année près de 30.000 personnes, ça va permettre de se lancer le mieux possible. J'espère qu'il y aura une belle dynamique face à ce projet, notamment des installations. Péronne perd des habitants depuis 1982, c'est un phénomène structurel, le but est d'avoir une augmentation démographique."

Péronne espère redynamiser son centre-ville

"Un projet "petite ville de demain" nous permettra d'avoir un manager de centre-ville dès la rentrée pour s'occuper de développer le centre et la ville en général. Il y a un double problème aussi avec les logements vacants et les logements à l'abandon. Après diagnostique, nous avons comptabilisé une douzaine de logements à l'abandon. La mairie a trois possibilités, pour régler le problème, mais c'est un vrai travail de fourmi qui prend du temps et nous l'avons commencé dès notre arrivée dans la commune."

Il y a peu d'aménagements à faire pour que les 100m2 de la galerie soient exploitables © Radio France - Marie-Gaëtane Comte