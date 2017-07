Péronne : des commerçants du centre-ville lancent une pétition pour faire changer le marché de place

Péronne plage est installée depuis ce vendredi, tout près de la mairie de la commune. Conséquence : le marché du samedi matin a été déplacé dans la rue, qui est donc fermée à la circulation les matinées de marché. Ça inquiète certains commerçants. Ils ont donc lancé une pétition.

A Péronne, dans l'est de la Somme, l'installation de la plage d'été pose problème à certains commerçants du centre-ville. Le plage a été inaugurée vendredi, elle se trouve sur la place de l'Hôtel de Ville. A l'endroit exact où a lieu le marché du samedi matin. Il fallait donc trouver un autre lieu et la mairie a décidé de l'installer dans la rue. C'est bien ce qui gêne quelques commerçants.

Comme le marché a lieu sur la route, la circulation des voitures est interdite dans la zone le samedi matin, le temps de Péronne plage, soit quatre matinées au total. Mais pour les commerçants, c'est "No parking, no business". Ils craignent de voir leurs chiffres d'affaires baisser si les clients ne peuvent plus accéder à leurs boutiques en voiture.

La pétition a récolté 53 signatures

Ils ont donc lancé une pétition pour que le marché se déroule ailleurs. Elle a pour l'instant été signée une cinquantaine de fois. "Moi j'ai signé par solidarité", confie Paulo Furtado, qui tient un des bars qui donne sur la place du marché. "Mais bon ça ne m'impacte pas puisque le samedi matin je suis fermé."

"Pour moi, ça ne va pas changer les habitudes des gens" - Guillaume, gérant d'un pub irlandais du centre-ville.

"Les gens qui ont besoin d'aller acheter le journal ou qui vont à la banque iront toujours aux mêmes endroits, marché ou pas", raconte Guillaume Férignot. Il gère un pub irlandais dans le secteur et n'a pas signé la pétition. "Pour moi, ça ne va pas changer les habitudes des gens. Peut-être même que ça ramènera du monde, quand les parents laisseront leurs enfants à la plage et viendront faire quelques courses dans la rue."

"Notre idée, c'est de faire le marché ici pour maintenir la clientèle ici" - Thérèse Dheygers, maire de Péronne.

Du côté de la mairie, on ne comprend pas cette pétition. "On fait ça pour essayer de dynamiser le centre-ville et qu'il y ait des retombées positives", explique Thérèse Dheygers, la maire de Péronne. "Notre idée, c'est de faire le marché ici pour maintenir la clientèle ici."

De bonne foi, la mairie promet de faire un bilan après ce premier samedi de marché et de le déplacer dans une autre rue si besoin.