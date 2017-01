Perpignan : chantier galère pour les commerçants de l'avenue Torcatis

Depuis le mois d'octobre et le début d'un premier chantier avenue Torcatis, à Perpignan, les commerçants du quartier souffrent : les clients désertent les magasins.

L'avenue Torcatis, à Perpignan, est en travaux, et ça va durer un moment. Un premier chantier de réfection des réseaux d'eau a débuté au mois d'octobre. Il doit s'achever en avril. Entre temps, les travaux de réaménagement des berges de la Têt auront commencé à leur tour. Fin du chantier prévue à l'automne.

Tout le monde est d'accord sur un point : les travaux sont nécessaires, "c'est pour la bonne cause !" lance même un riverain. Pour une rue plus agréable, avec une circulation en sens unique plus fluide et moins de comportements à risques. Oui mais voilà, le temps du chantier, les commerçants doivent faire le dos rond et tenir le coup.

Car la suppression de places de parkings, le changement des règles de circulation sans déviation claire et les nuisances font fuir les clients : "c'est calme n'est-ce-pas ?, fait remarquer Jean-Pierre Mirloret depuis le perron de son magasin de cycles, et en plus ça n'a pas bougé depuis quinze jours. À ce rythme-là, ce ne sera pas fini en avril !".

Et si l'exemple du boulevard Clémenceau se reproduisait ?

En effet, le chantier est à l'arrêt en ce moment. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les commerçants. Deux ont déjà plié bagages, les autres souffrent.

"Le chiffre d'affaires a déjà baissé de 14%, témoigne Michaël Tavares, dans son épicerie portugaise, et je crains encore plus 2017". Sa plus grande peur : que se reproduise avenue Torcatis la situation qu'ont connue les commerçants du boulevard Clémenceau pendant les derniers travaux réalisés dans ce secteur. "Combien d'entreprises ont fermé à cause des travaux, passage à sens unique, retour à double sens, puis de nouveau passage à sens unique. Donc on a peur, bien sûr qu'on a peur".

Les commerçants comptent sur l'aide de la Ville de Perpignan pour tenir le coup. Une aide promise par les élus lors d'une réunion en début de semaine. "On fait tout pour les accompagner, assure Annabelle Brunet, adjointe en charge du quartier du Bas-Vernet. On a installé des arrêts minute. On essaie d'être le plus réactif possible à chaque difficulté liée à l'avancée du chantier et ensuite dans l'indemnisation consécutive à leur perte d'activité, si elle s'avère bien entendue, on sera à leurs côtés".

De nouvelles réunions élus-commerçants sont prévues d'ici la fin du mois de janvier, pour déterminer la "stratégie" du deuxième chantier, celui du réaménagement des berges de la Têt. L'entreprise chargée des travaux sera désignée à la mi-janvier.