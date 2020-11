VIDÉO - Perpignan : des centaines de personnes dénoncent la mort du petit commerce à cause du reconfinement

Un millier de personnes se sont rassemblées ce lundi matin à Perpignan pour dénoncer la mort du commerce dit "non essentiel" et contraint à la fermeture pendant le reconfinement. Tous vêtus de noir, les manifestants ont mis en scène un grand enterrement sur la place de la République. Un faux corbillard et un faux cercueil ont été installés sur la place et du papier noir a été utilisé pour recouvrir le sol.

Les organisateurs ont ensuite énoncé un à un les corps de métiers jugés "non essentiels" et contraints à la fermeture pendant le reconfinement : artisanat, événementiel, hôtellerie-restauration, culture et loisirs, sport, bar-discothèque et monde de la nuit... À l'énoncé de leur métier, les commerçants se sont tour à tour allongés au sol, pour symboliser leur mort.

Les commerçants se sont couchés au sol pour dénoncer la mort de leur métier. © Radio France - Adèle Bossard

Le glas a résonné sur la place, une minute de silence a été respectée puis les manifestants ont entonné la Marseillaise. La mise en scène, impressionnante, est "à la hauteur de ce qui se passe, on est en train de mourir", affirme Cécilia, qui tient un hôtel depuis trois ans.

"On va mourir du Covid, mais aussi des dettes qu'on va engendrer"

- Christiane, hôtelière

"On se sent vraiment abandonnés, poursuit Joël, restaurateur. On a respecté les gestes barrières et toutes les mesures contre le coronavirus mais on est fermés depuis un mois. On aime notre métier et on demande seulement à travailler".

Christiane, hôtelière, dénonce de son côté une "injustice" quand elle voit que les supermarchés ou les jardineries sont ouverts alors qu'elle est fermée. "On va mourir du Covid, oui, mais on va aussi mourir des dettes qu'on va engendrer. On a des emprunts, des loyers à payer, mais comment on paie tout ça ?", demande-t-elle.