Perpignan : les bénéficiaires affluent dans les associations d'aide alimentaire, qui peinent à faire face

"On a plus de 1 000 bénéficiaires. En temps normal on est à 800. Et sur la liste d'attente, il y a dans les 60 personnes", détaille Emma Bezo, secrétaire et coordinatrice de l'association d'aide alimentaire Oasis. C'est la première fois que l'association se retrouve avec autant de personnes à aider. "Franchement, c'est compliqué. Avant, on avait surtout les bénéficiaires des minima sociaux, là on a des familles avec parfois un ou deux salaires, qui ne peuvent plus s'en sortir avec l'augmentation des factures d'énergie et l'augmentation du coût des aliments."

Chaque vendredi, Miloud, père de 3 enfants et sans emploi, vient chercher son colis, qui contient "des légumes, du lait, deux baguettes, des chocolats pour les enfants, de la purée, des sardines…" Le panier est à 6 euros, soit 24 euros par mois, une aide très précieuse, en ces temps d'inflation. "Pour moi c'est vital !", abonde Patrick, un autre bénéficiaire. "Je suis bénéficiaire du RSA. Entre les frais de frais de logement et de carburant, sans ça, je ne m'en sortirai pas."

Miloud repart avec des sacs pleins © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Mais les ressources s'amenuisent même à la distribution, selon Françoise, qui vient depuis 2 ans : "Il y a moins de choses qu'avant dans les colis, moins de frais. Beaucoup de gens tombent dans la précarité. Ici, il y a beaucoup plus de monde ! C'est pour ça qu'on a moins dans les colis."

Les associations peinent à obtenir assez de denrées

L'association confirme : avec l'augmentation des bénéficiaires, elle est obligée de plus répartir les denrées, qui, elles, ne sont pas plus nombreuses. La Banque alimentaire, qui fournit Oasis, doit elle aussi faire face à des difficultés : "On n'a pas la même quantité qu'on avait avant, alors qu'il y a plus de bénéficiaires. Dans les magasins, on ramasse entre 10 et 15% de moins chaque année et la collecte de novembre a été moindre, avec l'augmentation des produits de base, c'est vrai que c'est plus difficile pour les gens de donner", note Nadine Bertrand, présidente de la banque alimentaire dans les Pyrénées-Orientales. "La situation est plus tendue, on essaye d'aller dans plus de magasins pour compenser la chute, on fait tout ce qu'on peut."

Si vous souhaitez faire un don à la Banque alimentaire, c'est possible en ligne . Pour faire un don à l'association Oasis, c'est possible en ligne , vous pouvez également vous rapprocher d'eux par mail : oeuvre.oasis@gmail.com ou par téléphone : 06 29 79 32 44.