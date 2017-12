Perpignan, Narbonne et Béziers accueilleront le Mondial de Rugby des moins de 20 ans

La France organise l'événement au printemps prochain, après le désistement de l'Argentine. La finale se jouera à Béziers, les demi-finales à Perpignan et Narbonne.

Un événement mondial l'an prochain sur les bords de la Méditerranée ! Perpignan accueillera le Championnat du monde de rugby des moins de 20 ans, avec Narbonne et Béziers, du 30 mai au 17 juin 2018.

Le World Rugby a confié l'organisation à la France après le désistement de l'Argentine, qui devait initialement organiser la compétition. Le XV de France junior jouera au moins un match au stade Aimé-Giral. Une demi-finale aura lieu à Perpignan, l'autre à Narbonne. La finale se jouera au stade de la Méditerranée à Béziers le 17 juin.

Outre les matches en eux-même, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault accueilleront les équipes pour les entraînements et l'hébergement. Ainsi, les jeunes All Blacks logeront en Pays Catalan tout le temps de la compétition.

Trois poules de quatre équipes

Douze équipes seront en compétition, elles sont réparties dans trois poules. La France est dans le même groupe que l'Afrique du Sud.

La composition des poules du Mondial de rugby des moins de 20 ans - FFR

Il devrait y avoir deux matches par journée de compétition, lors des phases de poules. Le premier vers 18h30, l'autre vers 20h45. L'événement sera retransmis à la télévision dans 127 pays, indique le Comité d'organisation.

En profiter pour donner le goût du rugby aux jeunes

"En organisant des événements tels que le Championnat du Monde U20, la Fédération Française de Rugby (FFR) joue son rôle de moteur pour le développement du rugby à l'international. Ce Championnat sera d'autant plus intéressant que certains jeunes joueurs qui y participeront seront également présents sur les terrains pour la Coupe du Monde 2023 en France. L’édition 2018 s’annonce formidable, avec trois beaux stades" se félicite Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby.

La FFR veut également profiter de l'occasion pour inciter les enfants à adolescents à choisir le ballon ovale dès l'école. "On va aller visiter tous les recteurs d'académie, et voir comment, ensemble, on peut redonner le goût de ce jeu (je dis bien : de ce jeu) à nos jeunes élèves" insiste le Catalan Jo Maso, président du comité d'organisation de ce Championnat du monde des moins de 20 ans.